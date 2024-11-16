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同日公布支援社區節能 中電撥款2.4億年增兩成 港燈7000萬擴智惜用電

【明報專訊】兩電下周二（19日）交代來年電費調整幅度，昨日分別公布撥款支援社區節能。「中電社區節能基金」將撥款2.4億元推出多項社區支援計劃，較今年撥款2億元多兩成，當中包括新推出、撥款5000萬元的「綠色社區計劃」。港燈則撥款逾7000萬元強化「智惜用電服務」計劃。

中電助基層換變頻冷氣

中電綠色社區計劃共設3個資助項目，首項是撥款4400萬元的「政府資助機構節能改善計劃」，為合資格政府資助機構如學校、院舍等提供免費能源審核和節能建議，繼而資助做工程，例如更換照明、增設太陽能板等。

另一項目是撥款500萬元的「變頻冷氣機更換計劃」。中電企業發展總裁莊偉茵表示，窗口式變頻冷氣較傳統窗口式冷氣慳電約三成，故計劃為低收入家庭、資助長者和殘疾人士更換窗口式變頻冷機，每戶最多可換兩部，每部可獲最高售價七成、上限2800元資助，預計1200戶受惠。

大廈電力安全諮詢服務則有100萬元撥款，為「基層社區樓宇」測試電力設備，建議節能方案。中電會繼續與業界商討，預計明年初公布詳情。

舊有計劃如中電消費券、協助劏房戶重鋪電線、支援電子學習等會繼續，分別撥款5800萬、500萬和600萬元。莊偉茵說，期望各項計劃能推動全民減碳，振興經濟。她說明白市民關注電費調整，但昨未透露細節。根據中電去年提交立法會的五年發展報告，明年平均淨電價將由今年142.9仙，增加0.8%至144仙。

港燈助機構學校裝設備

另外，港燈昨宣布撥款逾7000萬元強化「智惜用電服務」計劃，支援非牟利社福機構及學校等，每座合資格樓宇明年起可獲最高300萬元資助，用於安裝節能設備，在屋頂採用有助室內節能的油漆等；亦會資助合資格非住宅客戶轉用電煮食爐、電熱水爐等，上限40萬元。

相關字詞﹕港燈 中電 中電社區節能基金

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