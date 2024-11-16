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港聞二

不靠拍卡追蹤靠細心 九巴尋回走失認障婦

【明報專訊】患腦退化長者時有走失，不時收到求助的九巴分享尋人經驗，有員工今年8月中成功尋回一名96歲婆婆，她本應到觀塘住所樓下參與改善腦退化訓練，卻搭巴士輾轉到了荔枝角，幸最終被站長認出。婆婆女兒憶述，當時擔心高血壓的媽媽要露宿街頭，接回媽媽時看到九巴有提供食物和水，媽媽笑容滿面，令她非常感動。九巴2019年起利用八達通系統尋找走失長者，只要長者拍卡，九巴會收到定位通知。九巴表示至今所有走失後曾搭巴士、家屬又能提供八達通號碼的個案均尋回，過去兩年多累計經系統尋回45人。

明報記者 孫澤芳

「最驚媽媽要（在街頭）過夜……能找回很感恩、很感動。」96歲李春倩4年前患上腦退化，女兒楊坤芳說，媽媽每周一至周五早上9時多會自行離開觀塘樂華邨住所，到樓下一間中心參與改善腦退化訓練，從未走失，惟8月中有一天媽媽如常離家，她相隔5分鐘下樓探望，發現媽媽無到中心，四處尋找未果。

女兒網上尋人貼街招

求助九巴一小時尋回

楊說，當日媽媽推着手推車，車上有其聯絡電話，惟她發網上尋人啟事、甚至貼街招後，等待逾7小時，至下午4時半仍無消息，焦急的她遂聯絡九巴，結果約1小時後便收到九巴電話，說有站長在荔枝角巴士總站發現媽媽，令她非常驚喜。

九巴荔枝角總站站長歐麗娟及吳苑珊憶述，當日下午5時許收到尖沙嘴來往荔枝角的6號線車長報告，說有人到站後無下車，上車後發現婆婆穿淺色風褸、黑白格仔褲及戴橙色口罩，與資料脗合，但手推車遺失。他們上前查詢後，對方能說出自己名字，確認為走失的李婆婆。

楊坤芳憶述，當日到巴士站接回媽媽時，已大半日無進食和喝水的媽媽捧着由九巴提供的水和餅乾在笑，十分精神。楊說，媽媽以往每周到尖沙嘴參加教會活動，雖然媽媽不記得當日迷路經過，但估計曾多次搭九巴，車長讓身無分文亦無八達通的媽媽上車，最後還協助找回，令她很感動，故製作了印有「感謝天使 尋回家母」字句的錦旗贈予九巴致謝。

九巴「尋人王」兩年覓6人

家人有腦退化「將心比己」

九巴顧客體驗主管吳家敏說，上述個案當時未能提供八達通號碼，成功尋回全靠員工細心觀察；九巴2019年起推出「 尋．耆．跡」計劃，用科技尋人，家屬向九巴提供走失長者八達通號碼後，長者一旦上巴士拍卡，系統會收通報，車務督察會根據定位「追巴士」接回長者。

「尋人王」九巴高級車務督察黃詠暉過去兩年尋回6人。黃稱，由於家人也有腦退化，故每次均將心比己，最難忘今年10月尋回一名77歲婆婆，當時婆婆恢復意識後向他訴說自己已多次走失，對經常麻煩家人感難過內疚，令同為照顧者的他非常心酸。

追蹤拍卡累計尋回45人

籲記錄家人八達通號碼

吳家敏說，九巴旗下4000多輛巴士可成為走失長者的「流動保護網」，如家屬能提供八達通號碼，較大機會成功尋人，呼籲家屬記錄。吳說，前年82宗求助個案中僅55%能提供資料，該年尋回兩人；去年及今年截至11月各200多宗求助中逾七成能提供資料，尋回個案即上升，去年及今年分別尋回19人及24人。

相關字詞﹕尋人 走失長者 長者 腦退化 九巴

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