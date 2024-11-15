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港聞二

申訴署主動查政府斜坡安全監管

【明報專訊】申訴專員公署昨宣布展開主動調查，審視政府對斜坡安全的監察及規管。申訴專員陳積志表示，斜坡缺乏維修是導致山泥傾瀉的主要原因之一，初步調查發現有相當數量由屋宇署發出的危險斜坡修葺令，長期未獲私人業主遵辦，常見原因是維修責任爭議。公署過去5年收到近20宗斜坡安全投訴，可見公眾相當關注。

憂天氣極端斜坡老化

陳積志表示，經過政府過去數十年努力，香港現時斜坡安全已較1970年代時大幅提升，隨着極端天氣愈趨頻繁及人造斜坡逐漸老化，山泥傾瀉風險仍然存在。公署決定展開主動調查行動，認真審視政府對斜坡安全的監察及規管有否進一步改善空間，包括整體防治山泥傾瀉、政府人造斜坡日常維修保養、危險斜坡修葺令的發出和後續執管、斜坡維修責任的鑑辨和爭議處理、發生山泥傾瀉事故後的跟進，以及各有關部門之間就個案轉介、資料交換和專業技術交流等範疇的跨部門協作，並在有需要時提出改善建議。

申訴署表示，雖然近年山泥傾瀉數字有回落趨勢，但極端天氣影響下，嚴重的山泥傾瀉仍然可能出現，並造成重大事故。僅在2023年便錄得山泥傾瀉事故逾600宗。公署會向土拓署、屋宇署、地政總署、路政署、水務署和建築署展開主動調查行動，並歡迎市民在12月13日或之前以書面提出意見。

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