申訴署主動查政府斜坡安全監管

憂天氣極端斜坡老化

陳積志表示，經過政府過去數十年努力，香港現時斜坡安全已較1970年代時大幅提升，隨着極端天氣愈趨頻繁及人造斜坡逐漸老化，山泥傾瀉風險仍然存在。公署決定展開主動調查行動，認真審視政府對斜坡安全的監察及規管有否進一步改善空間，包括整體防治山泥傾瀉、政府人造斜坡日常維修保養、危險斜坡修葺令的發出和後續執管、斜坡維修責任的鑑辨和爭議處理、發生山泥傾瀉事故後的跟進，以及各有關部門之間就個案轉介、資料交換和專業技術交流等範疇的跨部門協作，並在有需要時提出改善建議。

申訴署表示，雖然近年山泥傾瀉數字有回落趨勢，但極端天氣影響下，嚴重的山泥傾瀉仍然可能出現，並造成重大事故。僅在2023年便錄得山泥傾瀉事故逾600宗。公署會向土拓署、屋宇署、地政總署、路政署、水務署和建築署展開主動調查行動，並歡迎市民在12月13日或之前以書面提出意見。