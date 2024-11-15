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港聞

港聞二

龍漢標促北都換地貼市補地價

【明報專訊】立法會昨日（14日）繼續辯論今年度《施政報告》的致謝議案。特首李家超日前鼓勵發展商參與北部都會區「片區開發」計劃。經民聯地產及建造界議員龍漢標促請政府「識變」，延長與發展商商討換地時限，釐定補地價時更貼市，並期望當局發展「片區」的過程與發展商持續溝通。

昨日辯論圍繞北部都會區等政策，政府去年就北都發展公布「加強版傳統新市鎮發展模式」，身兼地產建設商會秘書長的龍漢標質疑「原來只係加強收地，並非加強同申請人商討換地的工作」，稱商會多次去信政府要求延長商討換地改契時限，至今未獲回覆。他說，「做生意一定會討價還價，最重要有商有量」，認為延長換地商討時限及釐定貼市補地價有助達成協議，為政府減省收地賠償開支。龍漢標談及「片區開發」，指這是二三十年的投資，希望當局與發展商持續溝通合作，更靈活、機動、迅速地回應過程中的挑戰。

新思維狄志遠則批評，政府在發展北都的收地過程沒有妥善安置居民，例如有居民因為沒法取得十多年前的住址證明，因而失去上樓機會。他促請當局人性化處理，「要求合理安置是公道的，是政府的責任」。

港澳辦文章提商界加快換地

港澳辦主任夏寶龍上周主持與本港工商界的座談會，港澳辦昨發表署名「港澳平」文章，指工商界一直以行動貢獻香港和國家，包括加速與政府達成換地協議協助北都發展、配合興建簡約公屋和過渡房屋等，相信日後這些事例將愈來愈多。

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