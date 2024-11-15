體育園明再3000人測試 無隨身袋准特快安檢入場

據悉，警方下周六（23日）晚上，於青年運動場舉行演練，料5000名公務員參與。演練主要測試人群管理安排。政務司長陳國基早前受訪時表示，會動員數萬名公務員實時測試場館，觀察離場情况。

欖球賽測試 香港對巴西

第二場測試賽明日下午4時舉行，蔡健斌表示賽事上下半場各40分鐘，15分鐘中場休息，預計下午5時35分結束。他說，測試賽需購票入場，至今已售出逾2000張門票，相信未來數天會有更多人購票。他稱觀眾可於下午2時起進場，並接受安檢，提醒觀眾不可攜帶長雨傘、食物及飲品進場。

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，會在安檢、進場等方面作人性化安排，市民明日向在場職員出示電子二維碼後，便會被帶到安檢區，完成安檢後會有職員掃描電子二維碼。她表示，若巿民沒有攜帶袋子，可使用兩條「特快通路」，以盡快完成安檢。

警稱聆聽意見籲填問卷

體育專員籲觀眾搭港鐵

謝翠恩指，汲取首場測試賽散場經驗，警方會在會場一帶增加及加密指示牌，亦會增大指示牌的字體大小，及提供中英文，另亦加強照明系統，希望市民可清晰地找到離場路線。她呼籲觀眾離場時可填寫電子問卷，「我們一定會聽取你的意見」。

體育專員蔡健斌表示，希望觀眾盡量利用港鐵，於宋皇臺站D出口步行往會場，提醒觀眾現場不設泊車位置，若利用的士或私家車前往會場的觀眾，最近的落客點設於世運道。

運輸署首席運輸主任尹柏恩表示，港鐵已安排後備列車候命，有需要時會加強服務，包括加密班次、安排「專班專列」列車等疏散人流。

港鐵表示，已在宋皇臺站及啟德站設置指示牌，包括在車站大堂增設顯眼的大型牆身貼紙和天花標示，引導乘客使用D出入口往返園區，測試活動期間亦會增加人手。

政務司長陳國基早前表示，會再舉行約20場測試賽及演練，下月將於啟德體藝館舉行演唱會，演出者包括本地男團MIRROR。蔡健斌昨表示下月將於體藝館舉辦籃球賽。