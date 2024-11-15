明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

體育園明再3000人測試 無隨身袋准特快安檢入場

【明報專訊】啟德體育園明日（16日）舉行第二場測試賽，園內青年運動場將上演中國香港男子15人欖球代表隊對巴西隊國際邀請賽，當局預計3000名觀眾入場，不設即場售票。警方明日將設兩條安檢特快通道，只限無隨身袋的觀眾。體育專員蔡健斌稱，若明日8號風球或黑雨賽事將取消，欖總將於中午約12時公布最新消息。

據悉，警方下周六（23日）晚上，於青年運動場舉行演練，料5000名公務員參與。演練主要測試人群管理安排。政務司長陳國基早前受訪時表示，會動員數萬名公務員實時測試場館，觀察離場情况。

欖球賽測試 香港對巴西

第二場測試賽明日下午4時舉行，蔡健斌表示賽事上下半場各40分鐘，15分鐘中場休息，預計下午5時35分結束。他說，測試賽需購票入場，至今已售出逾2000張門票，相信未來數天會有更多人購票。他稱觀眾可於下午2時起進場，並接受安檢，提醒觀眾不可攜帶長雨傘、食物及飲品進場。

警務處秀茂坪區指揮官謝翠恩表示，會在安檢、進場等方面作人性化安排，市民明日向在場職員出示電子二維碼後，便會被帶到安檢區，完成安檢後會有職員掃描電子二維碼。她表示，若巿民沒有攜帶袋子，可使用兩條「特快通路」，以盡快完成安檢。

警稱聆聽意見籲填問卷

體育專員籲觀眾搭港鐵

謝翠恩指，汲取首場測試賽散場經驗，警方會在會場一帶增加及加密指示牌，亦會增大指示牌的字體大小，及提供中英文，另亦加強照明系統，希望市民可清晰地找到離場路線。她呼籲觀眾離場時可填寫電子問卷，「我們一定會聽取你的意見」。

體育專員蔡健斌表示，希望觀眾盡量利用港鐵，於宋皇臺站D出口步行往會場，提醒觀眾現場不設泊車位置，若利用的士或私家車前往會場的觀眾，最近的落客點設於世運道。

運輸署首席運輸主任尹柏恩表示，港鐵已安排後備列車候命，有需要時會加強服務，包括加密班次、安排「專班專列」列車等疏散人流。

港鐵表示，已在宋皇臺站及啟德站設置指示牌，包括在車站大堂增設顯眼的大型牆身貼紙和天花標示，引導乘客使用D出入口往返園區，測試活動期間亦會增加人手。

政務司長陳國基早前表示，會再舉行約20場測試賽及演練，下月將於啟德體藝館舉行演唱會，演出者包括本地男團MIRROR。蔡健斌昨表示下月將於體藝館舉辦籃球賽。

上 / 下一篇新聞

2028人力料缺18萬 「輸勞無可避」 建造業重災 「八大中心」創科航空最缺
2028人力料缺18萬 「輸勞無可避」 建造業重災 「八大中心」創科航空最缺
議員稱IT缺人現以萬計 長遠需助舊工種轉投創科
議員稱IT缺人現以萬計 長遠需助舊工種轉投創科
報告已推算AI取代部分人手 孫：再培訓局將開更多課程
報告已推算AI取代部分人手 孫：再培訓局將開更多課程
5年前估不準「因疫情」 現每兩年半調整盼貼近
5年前估不準「因疫情」 現每兩年半調整盼貼近
打風撤畢業禮捱轟 中大補鑊改周日 多人自發回校 有畢業生籲聯署遭勸離場
打風撤畢業禮捱轟 中大補鑊改周日 多人自發回校 有畢業生籲聯署遭勸離場
3書院如常行禮 和聲院長：風球啟示遇困需鼓勵自己
3書院如常行禮 和聲院長：風球啟示遇困需鼓勵自己
「桃芝夭夭」除波打工仔等車有序 「萬宜」料周二逼近
「桃芝夭夭」除波打工仔等車有序 「萬宜」料周二逼近
科技園精英計劃助24企拓16市場 業務涵AI電商健康科技 在港可創1200職位
科技園精英計劃助24企拓16市場 業務涵AI電商健康科技 在港可創1200職位
全球數碼競爭力 港升3位至第七
全球數碼競爭力 港升3位至第七
抵秘魯赴APEC 李家超：將偕其他領導人雙邊會談
抵秘魯赴APEC 李家超：將偕其他領導人雙邊會談
繼九巴城巴 嶼巴亦申加價
繼九巴城巴 嶼巴亦申加價
印裔男家燬命危 檢助燃劑列縱火
印裔男家燬命危 檢助燃劑列縱火
英外交次官訪港 狄志遠：無談政治
英外交次官訪港 狄志遠：無談政治
幼園8號波下遭爆竊 失萬元
幼園8號波下遭爆竊 失萬元
防虐會接專業人士舉報倍增 稱強制舉報促使 料個案續增
防虐會接專業人士舉報倍增 稱強制舉報促使 料個案續增
涉與少女性交利誘不指證 兩警認妨司法囚14月
涉與少女性交利誘不指證 兩警認妨司法囚14月
城大宿舍外籍女生染德國麻疹
城大宿舍外籍女生染德國麻疹
龍漢標促北都換地貼市補地價
龍漢標促北都換地貼市補地價
潮行GBA：考挖隧道發展路
潮行GBA：考挖隧道發展路
灣區手記：上交通行證 ／文：尚東美
灣區手記：上交通行證 ／文：尚東美
英基案家長涉代收賄款 提高索價 私吞20萬
英基案家長涉代收賄款 提高索價 私吞20萬
申訴署主動查政府斜坡安全監管
申訴署主動查政府斜坡安全監管
海關雙十一打擊冒牌 檢值9000萬貨
海關雙十一打擊冒牌 檢值9000萬貨
【Emily】餵飼野貓惹鼠患？ 官方防鼠先捉貓 網民質疑…… 貓貓「食死貓」
【Emily】餵飼野貓惹鼠患？ 官方防鼠先捉貓 網民質疑…… 貓貓「食死貓」
【Emily】打風打唔甩 區會議員夫婦 沙田又多一pair
【Emily】打風打唔甩 區會議員夫婦 沙田又多一pair
【Emily】被請去廉署咖啡廳 林定國聽到話驚驚
【Emily】被請去廉署咖啡廳 林定國聽到話驚驚
【Emily】市建×中國美術學院 中上環推5個AR打卡位
【Emily】市建×中國美術學院 中上環推5個AR打卡位
【Emily】故宮館再派學生飛
【Emily】故宮館再派學生飛