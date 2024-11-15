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港聞

港聞二

涉與少女性交利誘不指證 兩警認妨司法囚14月

【明報專訊】兩名男警涉先後與15歲少女發生性行為，並在候訊期間以10萬元換取事主不作供，昨在區域法院承認意圖妨礙司法公正罪，判囚14個月，兩被告原各自面臨的煽惑猥褻罪和非法性交罪獲准存檔法庭，不予起訴。案情透露，事主曾在一通電話假裝同意收取10萬元，換取不指證其中一被告，惟事主當時把通話錄音；最終該錄音被呈交警方。

同稱非主腦 官斥令警隊蒙羞

本案兩名被告為姚燕武（29歲）及吳星熠（28歲）。代表姚燕武的大律師陳嘉軒求情稱，姚不是本案主腦，只是X和吳星熠之間的「傳聲人」，又說被告沒在工作期間揑造證據，故量刑應比涉及相關元素的「八警案」低。代表吳星熠的大律師李百秋指出，吳亦非本案主腦，稱「根本成件事都係D1（第一被告姚燕武）引起嘅」，批評姚身為警員，理應知道被落案起訴後不能接觸X。

法官李慶年判刑時指出，本案控罪性質嚴重，被告姚燕武更違反法庭命令接觸X，「嚴重侵害司法公正」。李官續稱，警方職責包括保護市民生命財產和撲滅罪行，惟兩名被告不但沒有防止罪行，反而以身試法，並企圖掩蓋原罪，行為令警隊蒙羞。李官另以兩名被告非單獨行事為加刑因素，決定以監禁21個月為量刑起點，同時因應他們認罪減刑至監禁14個月。

案情指出，2023年12月15日即兩被告被起訴煽惑猥褻和非法性交後，事主X致電姚燕武，稱仍喜歡對方，而且是自願跟他發生性行為，表明不會在案中指證姚。在該通話尾聲，姚燕武代表吳星熠提出以10萬元換取X不指證吳，但X拒絕。

10萬元收買 事主錄音舉報

同月23日下午3時許，X向姚燕武改稱對收錢換取不作證的提議感興趣，於是姚向吳星熠轉達X的說法。當時吳回應稱害怕跟X直接溝通，問姚可否協助，最終姚同意。同日下午4時許，X透過電話向姚燕武假裝願意收取10萬元，換取不指證吳星熠，至翌日有人就事件報案，上述電話錄音被交予警方。最終姚燕武在同月29日被捕，在警誡下稱「我當時都係衝口而出先至咁講，都係諗住幫吓阿星（吳星熠）」。

煽惑猥褻非法性交存檔不起訴

翻查資料，姚燕武起初被控「煽惑16歲以下兒童作出嚴重猥褻作為」、「與16歲以下女童非法性交」，以及兩項「向16歲以下兒童作出猥褻行為」罪；吳星熠原被控「與16歲以下女童非法性交」、「製作色情物品」及兩項「向16歲以下兒童作出猥褻行為」罪。及後控方撤回兩名被告各3項控罪，同時加控兩人意圖妨礙司法公正罪。最終姚燕武及吳星熠均承認妨礙司法，分別面臨的煽惑猥褻罪和非法性交罪獲准存檔法庭，不予起訴。

【案件編號：DCCC 917-8/22、627/24】

相關字詞﹕與16歲以下女童非法性交 區域法院 意圖妨礙司法公正 警員犯法

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