防虐會接專業人士舉報倍增 稱強制舉報促使 料個案續增

185宗疑虐兒 逾六成家人來電

據防虐會統計，1059宗熱線舉報及諮詢服務個案中，有66%是由家庭成員來電，當中519宗來自母親佔最多；其次來自父親，以及親戚或朋友，分別佔74宗及63宗。由公眾或鄰居致電的有176宗，專業人士則佔183宗。防止虐待兒童會總幹事黃翠玲表示，隨着近年披露多宗嚴重虐兒個案，以及《強制舉報虐待兒童條例》即將生效，令專業人士對虐兒事件提高警覺，料舉報將愈來愈多。

六成體虐 「虐心」佔一成易忽視

該會發現，其中185宗個案懷疑虐兒，涉215名兒童，43人介乎6至8歲、41人介乎3至5歲，均屬學前及初小階段。黃翠玲稱，熱線數字顯示許多父母遇到管教困難時願意聯絡該會查詢或求助，主要涉子女的行為及學習問題。她續稱，兒童面對升學時需重新適應學習環境，會感到焦慮和不安，若家長期望過高，或會令親子關係緊張。

籲強制舉報過渡期備妥配套

在懷疑虐兒個案分類中，最多涉身體虐待，有110宗，佔60%；其次為疏忽照顧及多種虐待，分別有24宗及22宗。另有11宗（5%）涉及性侵犯，黃翠玲說近年懷疑侵犯者透過智能電話或互聯網誘識兒童，令侵犯個案上升，認為情况值得關注。該會亦發現有18宗（10%）個案涉及心理虐待，包括羞辱、驚嚇、剝削及漠視兒童的情緒反應。黃翠玲指心理虐待易被忽視，因此舉報數字一直偏低，強調不代表情况不嚴重，期望未來可加強教育大眾辨識。

防虐會認為，政府可於《條例草案》實施過渡期內備妥支持配套，如舉報者指南、相關專業人士培訓、緊急住宿安置及宣傳教育等，使機制能充分發揮效用。該會倡設立法定性罪行定罪紀錄查核機制，並規管網絡供應商須確保網絡平台安全，以應對網絡性罪行和預防兒童性侵犯。