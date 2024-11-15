英外交次官訪港 狄志遠：無談政治

稱閒談問《施政》

狄盼英勿隨美制裁港

主管印太事務的衛倩婷近日訪港，昨與新民黨主席葉劉淑儀、新思維狄志遠及選委界江玉歡會面，英國駐港總領事戴偉紳（Brian Davidson）亦有參與。狄志遠說3人以立法會議員身分獲邀會面，形容雙方是「輕鬆閒談」，衛倩婷主要問及本港現况，如立法會改制後運作、新一份《施政報告》等，並聆聽他們意見。他說，雙方沒討論政制發展、23條立法、民主派初選案或黎智英案。

葉劉江玉歡拒談會面內容

狄志遠表示，他向衛倩婷反映香港與英國關係久遠，英方有角色推動本港發展；談到中美關係時，他期望英國別以「雙輸」方式制訂對港政策，不應跟從美國制裁香港。他說不便引述衛倩婷的回應，不過他提出港、英雙方應增加官方和民間交流時，對方表達認同。

狄志遠認為衛倩婷態度誠懇，希望認識香港現况，評估此行以了解為主，無政治議程。

至於葉太及江玉歡均表示不便談及會面情况。