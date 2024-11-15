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港聞二

繼九巴城巴 嶼巴亦申加價

【明報專訊】繼九巴及城巴，新大嶼山巴士（嶼巴）昨確認亦已向運輸署提出加價，申請加幅為6.5%，考慮因素包括員工薪金上漲、燃油支出上升，以及公司繼續投放資源於提升服務及安全措施等。翻查資料，嶼巴2023/24年度轉虧為盈，截至今年3月底財政盈利290萬元，2022/23年度則虧損880萬元。嶼巴及本港所有專營巴士公司去年6月中起已加價，嶼巴獲批加價7%。

申6.5% 上年度轉盈

對於嶼巴稱員工薪金上漲，翻查資料，嶼巴2022/23年度員工成本約7907萬元，2023/24年度升約35%至1.07億元。

綜合目前消息，今年九巴與嶼巴同樣提交申請加價6.5%，城巴申請加價9.5%。

無隧道基金遏價 去年加7%

三巴上一次申請加價為2022年，當時九巴申請加9.5%，城巴和新巴市區線劃一加2元、城巴機場線加50%，嶼巴申請加9.8%。行政會議至去年中批准加價，但批出加幅低於申請，九巴及城巴動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加幅後，九巴加價3.9%，城巴市區線加4.9%、機場線加4.2%。而由於嶼巴路線未有途經政府收費隧道，沒有隧道費基金結餘，未能與兩巴一樣以基金抵消票價加幅，最終獲准加價7%，屬各大巴士公司中被當局「壓價」幅度最小的公司。

相關字詞﹕新大嶼山巴士 大嶼山 嶼巴 巴士加價

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