繼九巴城巴 嶼巴亦申加價

申6.5% 上年度轉盈

對於嶼巴稱員工薪金上漲，翻查資料，嶼巴2022/23年度員工成本約7907萬元，2023/24年度升約35%至1.07億元。

綜合目前消息，今年九巴與嶼巴同樣提交申請加價6.5%，城巴申請加價9.5%。

無隧道基金遏價 去年加7%

三巴上一次申請加價為2022年，當時九巴申請加9.5%，城巴和新巴市區線劃一加2元、城巴機場線加50%，嶼巴申請加9.8%。行政會議至去年中批准加價，但批出加幅低於申請，九巴及城巴動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加幅後，九巴加價3.9%，城巴市區線加4.9%、機場線加4.2%。而由於嶼巴路線未有途經政府收費隧道，沒有隧道費基金結餘，未能與兩巴一樣以基金抵消票價加幅，最終獲准加價7%，屬各大巴士公司中被當局「壓價」幅度最小的公司。