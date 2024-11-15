明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

科技園精英計劃助24企拓16市場 業務涵AI電商健康科技 在港可創1200職位

【明報專訊】科技園公司自2019年起推出「精英企業計劃」，透過向每間公司提供最多2150萬元資助，協助已有一定實力的園區公司將業務拓展到香港以外市場，目標發展成「獨角獸」企業。科技園公司昨公布，已協助目前在計劃內的24間科企將業務版圖擴至16個海外市場，這批科企亦擬於資助計劃的3年限期內在港創造逾1200個職位。針對美國限制投資包括香港在內的中國特定技術，科技園公司署理首席企業發展總監柯志成回應稱，從生意角度，企業自會找到合適發展空間。

被問美制裁 稱中東歐洲合適

「精英企業計劃」目標之一是協助本地或落戶香港的科企拓展海內外市場。被問到美國明年1月2日起限制美國個人及公司投資中國包括港澳的3類特定技術領域，會否影響計劃部署，柯志成稱，從生意角度而言，「如果某個市場不歡迎或做不到，他們（企業）不會去」，中東和歐洲亦會是合適的市場。

科技園公司昨舉行精英企業巡禮，邀請計劃內受助企業出席，向潛在投資者等尋合作機遇。科技園公司稱，計劃至今先後有42間企業受助，目前有24間企業，當中13間來自本地，其餘來自海外，包括東南亞、美國等，這批企業總估值達26.7億美元（約208億港元），業務包括人工智能及機械人、生命健康科技、電子商貿等。

涵13港企 最多資助2150萬

計劃支援對象是成長期公司，例如處於B輪融資階段，柯志成稱，入選企業要符合技術獨特性、市場涵蓋範圍及團隊表現等準則，向各公司按階段發放2150萬元資助。科技園公司稱，評核準則包括商業表現及研發目標，舉例按年銷售增長比例要達約30%，另海外業務收入亦要達一定佔比。

來自泰國的科企Ksher發展金融支付方案，高級副總裁兼首席企業官Siva Ramanathan表示，公司落戶香港後，前年10月加入資助計劃，在資金及接觸投資者方面獲支援，其間公司業務增長逾兩倍。

泰科企：加入後業務增兩倍

另一受資助科企寬岳骨科從事人工關節及手術機械人研發，聯合創辦人兼主席楊崇澤接受本報訪問稱，公司2016年於美國成立，去年9月在科學園設立全球第二個研發中心，現有6名研發人員。楊形容，計劃設嚴格的階段目標，是正面壓力，選擇落戶香港有助打入日本、韓國、台灣及東南亞，又說香港在稅制及人才方面具優勢。

明報記者

相關字詞﹕科技園公司 精英企業計劃 創科線

上 / 下一篇新聞

2028人力料缺18萬 「輸勞無可避」 建造業重災 「八大中心」創科航空最缺
2028人力料缺18萬 「輸勞無可避」 建造業重災 「八大中心」創科航空最缺
議員稱IT缺人現以萬計 長遠需助舊工種轉投創科
議員稱IT缺人現以萬計 長遠需助舊工種轉投創科
報告已推算AI取代部分人手 孫：再培訓局將開更多課程
報告已推算AI取代部分人手 孫：再培訓局將開更多課程
5年前估不準「因疫情」 現每兩年半調整盼貼近
5年前估不準「因疫情」 現每兩年半調整盼貼近
打風撤畢業禮捱轟 中大補鑊改周日 多人自發回校 有畢業生籲聯署遭勸離場
打風撤畢業禮捱轟 中大補鑊改周日 多人自發回校 有畢業生籲聯署遭勸離場
3書院如常行禮 和聲院長：風球啟示遇困需鼓勵自己
3書院如常行禮 和聲院長：風球啟示遇困需鼓勵自己
「桃芝夭夭」除波打工仔等車有序 「萬宜」料周二逼近
「桃芝夭夭」除波打工仔等車有序 「萬宜」料周二逼近
全球數碼競爭力 港升3位至第七
全球數碼競爭力 港升3位至第七
抵秘魯赴APEC 李家超：將偕其他領導人雙邊會談
抵秘魯赴APEC 李家超：將偕其他領導人雙邊會談
繼九巴城巴 嶼巴亦申加價
繼九巴城巴 嶼巴亦申加價
印裔男家燬命危 檢助燃劑列縱火
印裔男家燬命危 檢助燃劑列縱火
英外交次官訪港 狄志遠：無談政治
英外交次官訪港 狄志遠：無談政治
幼園8號波下遭爆竊 失萬元
幼園8號波下遭爆竊 失萬元
防虐會接專業人士舉報倍增 稱強制舉報促使 料個案續增
防虐會接專業人士舉報倍增 稱強制舉報促使 料個案續增
涉與少女性交利誘不指證 兩警認妨司法囚14月
涉與少女性交利誘不指證 兩警認妨司法囚14月
體育園明再3000人測試 無隨身袋准特快安檢入場
體育園明再3000人測試 無隨身袋准特快安檢入場
城大宿舍外籍女生染德國麻疹
城大宿舍外籍女生染德國麻疹
龍漢標促北都換地貼市補地價
龍漢標促北都換地貼市補地價
潮行GBA：考挖隧道發展路
潮行GBA：考挖隧道發展路
灣區手記：上交通行證 ／文：尚東美
灣區手記：上交通行證 ／文：尚東美
英基案家長涉代收賄款 提高索價 私吞20萬
英基案家長涉代收賄款 提高索價 私吞20萬
申訴署主動查政府斜坡安全監管
申訴署主動查政府斜坡安全監管
海關雙十一打擊冒牌 檢值9000萬貨
海關雙十一打擊冒牌 檢值9000萬貨
【Emily】餵飼野貓惹鼠患？ 官方防鼠先捉貓 網民質疑…… 貓貓「食死貓」
【Emily】餵飼野貓惹鼠患？ 官方防鼠先捉貓 網民質疑…… 貓貓「食死貓」
【Emily】打風打唔甩 區會議員夫婦 沙田又多一pair
【Emily】打風打唔甩 區會議員夫婦 沙田又多一pair
【Emily】被請去廉署咖啡廳 林定國聽到話驚驚
【Emily】被請去廉署咖啡廳 林定國聽到話驚驚
【Emily】市建×中國美術學院 中上環推5個AR打卡位
【Emily】市建×中國美術學院 中上環推5個AR打卡位
【Emily】故宮館再派學生飛
【Emily】故宮館再派學生飛