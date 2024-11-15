科技園精英計劃助24企拓16市場 業務涵AI電商健康科技 在港可創1200職位

被問美制裁 稱中東歐洲合適

「精英企業計劃」目標之一是協助本地或落戶香港的科企拓展海內外市場。被問到美國明年1月2日起限制美國個人及公司投資中國包括港澳的3類特定技術領域，會否影響計劃部署，柯志成稱，從生意角度而言，「如果某個市場不歡迎或做不到，他們（企業）不會去」，中東和歐洲亦會是合適的市場。

科技園公司昨舉行精英企業巡禮，邀請計劃內受助企業出席，向潛在投資者等尋合作機遇。科技園公司稱，計劃至今先後有42間企業受助，目前有24間企業，當中13間來自本地，其餘來自海外，包括東南亞、美國等，這批企業總估值達26.7億美元（約208億港元），業務包括人工智能及機械人、生命健康科技、電子商貿等。

涵13港企 最多資助2150萬

計劃支援對象是成長期公司，例如處於B輪融資階段，柯志成稱，入選企業要符合技術獨特性、市場涵蓋範圍及團隊表現等準則，向各公司按階段發放2150萬元資助。科技園公司稱，評核準則包括商業表現及研發目標，舉例按年銷售增長比例要達約30%，另海外業務收入亦要達一定佔比。

來自泰國的科企Ksher發展金融支付方案，高級副總裁兼首席企業官Siva Ramanathan表示，公司落戶香港後，前年10月加入資助計劃，在資金及接觸投資者方面獲支援，其間公司業務增長逾兩倍。

泰科企：加入後業務增兩倍

另一受資助科企寬岳骨科從事人工關節及手術機械人研發，聯合創辦人兼主席楊崇澤接受本報訪問稱，公司2016年於美國成立，去年9月在科學園設立全球第二個研發中心，現有6名研發人員。楊形容，計劃設嚴格的階段目標，是正面壓力，選擇落戶香港有助打入日本、韓國、台灣及東南亞，又說香港在稅制及人才方面具優勢。

明報記者