「桃芝夭夭」除波打工仔等車有序 「萬宜」料周二逼近

天文台昨早10時20分改發3號強風信號，不少市民陸續返回辦公地點，記者昨早約11時到紅隧過海巴士站觀察，人流不算太多，巴士到站即可接走大部分候車市民。由長沙灣出發到跑馬地上班的梁先生說，留意到車站人流較平時多，但候車約10多分鐘已能上車。

市民稱預告落波時間助準備

記者亦在紅磡及金鐘港鐵站月台觀察，人流較平時稍多，但乘客大多可隨即登車。由荔枝角前往灣仔的林先生稱站內人流比平日多，惟毋須多等一班車，只是車廂比平時擠迫，認為天文台一早預告何時「落波」，有助及早準備。

發展局昨在facebook發帖文，稱隨桃芝逐漸遠離本港，發展局轄下部門及其他相關部門隨即啟動特別巡查，包括渠務署、負責管理樹木和維修保養人造斜坡的部門、屋宇署等，檢查並清理因強風吹下樹葉及沙泥等引致淤塞的渠道，以及識別強風過後有潛在風險的樹木、斜坡、構築物和招牌等，並進行所需工程。

發展局：隨即清淤渠 辨高危樹木構築物

桃芝昨晚減弱為熱帶低氣壓。天文台預測強烈熱帶風暴萬宜未來一兩日漸強，大致移向菲律賓以東海域，今日增強為颱風，料橫過菲律賓呂宋中部後，下周二接近本港400公里範圍。