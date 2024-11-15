3書院如常行禮 和聲院長：風球啟示遇困需鼓勵自己

本報昨在逸夫書院畢業禮所在的邵逸夫堂所見，場內坐滿畢業生、家長及教職員。梁耀堅致辭提到，如因風球導致畢業禮取消，「我就真的對不住你們」，場內掌聲四起。梁又笑言，日前在家不斷祈禱，叩問上帝可否讓颱風盡快離開，稱校方前晚（13日）晚上10時半仍來電查詢會否辦畢業禮，慶幸天文台昨早10時許改發3號風球，因此畢業禮如期舉行，形容在場學生是「幸運一群」。他又說，學生在新冠疫情期間讀完大學，為他們感高興和驕傲。

逸夫院長：倘因打風取消對不住學生

和聲書院院長任揚昨向本報說，相信校方取消典禮屬艱難的決定，須考慮安全因素，認為補辦對學生是好事。任揚在畢業禮致辭提到，今次風球帶來啟示，稱儘管人生有很周全的計劃，有時「人算不如天算」，有不可控的事，寄語學生面對困難時，需肯定及鼓勵自己。

和聲院務主任：可做到就盡給回憶

和聲書院院務主任羅霍玉卿昨表示，畢業禮對學生很重要，尤其這屆學生曾受疫情影響，「突然之間沒有（畢業禮），其實會好失望，認為可以做到就盡量給（學生）一個回憶」。她認為其他書院復辦典禮的決定不容易，需短時間另覓場地等，但始終是書院應做之事，「拍心口，希望為學生做少少事」。