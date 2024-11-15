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報告已推算AI取代部分人手 孫：再培訓局將開更多課程

【明報專訊】政府昨預計，本港人力短缺在2028年將上升至18萬人。因應近年人工智能（AI）應用愈趨普及，勞福局長孫玉菡稱，人力推算報告已計算自動化和AI應用的因素，推算很多行業的人力需求已減少10%至20%。他說，受諮詢的業界不是將AI「神化」，並非要求員工成為AI專家，而是要懂得使用AI，協助員工在行內找到新定位，而僱員再培訓局未來會開辦更多課程，「你不懂用可能找不到好工作，你懂得用機會便會增多」。

孫玉菡預計，2028年市場強調數碼應用能力，尤其分析數據及運用AI知識；而AI風險專家及自動化工程師等將愈趨普及，料不少行業數年後會面對數碼化轉型及應用AI增加生產力。勞福局主管（研究組）陳國輝舉例，市民外出吃飯時，部分食肆改由食客網上「落單」，故報告推算日後人力需求只是約八至九成。他說，報告僅推算5年後而非10至20年後的情况，故不會預期相關科技應用有「翻天覆地轉變」。

孫玉菡表示，不用太擔心AI會取代人，以前電腦面世時大家也擔心被搶走工作，認為勞工可學習AI技術應用，提升競爭力。

壯年人口罕增2萬 料因搶才

被問到近年移民潮對人力需求的影響，以及各種人才計劃能否填補空缺，孫玉菡稱，人口可自由進出香港，而離港有「種種原因」，可能短期離開後又重返，故只能科學化統計，又引述去年35至44歲年齡群人口增長達2萬，過去20年大多數是下跌，只有4年有增長，料去年升幅是由於政府積極「搶人才」。

相關字詞﹕搶人才 人力推算報告 勞工及福利局 人工智能 移民潮

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