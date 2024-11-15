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議員稱IT缺人現以萬計 長遠需助舊工種轉投創科

【明報專訊】去年《施政報告》提到鞏固和發展本港八大中心定位，按2023年人力推算報告，料2028年「國際創新科技中心」及「國際航空樞紐」人力供求差額最大，各欠1.8萬至2.3萬人。選委界議員吳傑莊指出，本港STEM教育起步遲，料短期內需引入更多高才及優才，中長期則需培育更多本地人才，包括協助被取代工種人員轉投創科界，以填補人力空缺。

勞福局長孫玉菡昨預計，2028年本港對資訊科技和數碼化人員、數據分析師等高端人員需求增加而短缺明顯，以創科業短缺率最大，料5年間人力增長是六成。具創科背景的吳傑莊稱，目前創科界人手短缺是數以萬計，其中以程式編寫及系統開發、數據分析、項目管理等較嚴重，導致本港約100間孵化器，不少均在外地建立基地及將人力「外包」。

航空界：維修缺人嚴峻 應專業化

機場三跑系統本月底啟用，就「國際航空樞紐」人力方面，孫王菡稱2028年較2023年增45%人力需求，反映三跑系統投入服務後人力需求會增加。香港民用航空事業職工總會主席李永富昨稱，目前航班恢復至新冠疫前約八成，以業界人手恢復至約九成下足以應付運作。他稱業界各工種仍有空缺，維修技工情况較嚴重，相信現時年輕人機會多，加上相關工種需輪班，故青黃不接已持續10多年。除薪俸福利，他認為業界要專業化工種，增加入行誘因。

相關字詞﹕人才計劃 勞工及福利局 航空業 創科界 八大中心

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