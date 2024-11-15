2028人力料缺18萬 「輸勞無可避」 建造業重災 「八大中心」創科航空最缺

最新一份「2023年人力推算」以2023年為基準年，推算5年後的人力供求。報告推算，2028年的人力需求將增至375萬，屆時人力缺口將從去年的5萬大幅擴至18萬（見圖）。4類職業組別中，以「熟練技術人員」最缺人，即包括屋宇及機電設施維修技工、升降機／自動電梯技工等，其後3類依次為「非技術人員」、「服務從業人員」及「經理、主管及專業人員」。

熟練技工中位已50歲 將缺6萬

報告另載列17個選定產業人力情况、高需求職業及重要技能等，分成「八大中心」指向產業及9個關鍵產業兩類。以八大中心計，國際創新科技中心及國際航空樞紐的人力短缺最嚴峻（見另稿）。以關鍵產業計，建造業最缺人，料2028年將現4.5萬至5.5萬個空缺（見表）。

孫玉菡表示，本地勞工市場的最大挑戰是人口老化，65歲或以上人口將從去年的23%增至2028年的28%，各類勞工的中位年齡將更高。他以最缺人的「熟練技術人員」為例，此類勞工的年齡中位數已達50歲，即使他們願「捱多陣」延後退休，亦難阻勞動人口「斷裂式下跌」。

孫玉菡稱老化嚴峻 延退休難助

孫玉菡又說，政府將加強培訓，吸引多些本地年輕人入行，甚至是中年人轉行，惟中長期的人力缺口大，加上人口老化嚴峻，當局「無可避免」需考慮輸入外地勞工，尤其是技術工種專才，填補「熟練技術人員」缺口。他承諾，輸入外勞將「做得盡量穩妥小心」，盼「切切實實做到本地工人優先」。

商界倡簡化輸勞 勞界：不應擴

廠商會會長盧金榮表示，新冠疫後勞動力供應緊張的情况沒顯著改善，不少行業仍「請人難」，促請政府續擴大「人才清單」，並改善「補充勞工優化計劃」，精簡申請程序、加快審批速度，並就輸入勞工的薪金要求提供更大彈性。

勞工界立法會議員周小松則認為毋須再擴大現行輸入外勞計劃，他稱部分行業的本地工人就業已受外勞衝擊，以飲食業為例，目前已從外地輸入數千名侍應生及廚師，反問「香港有幾多酒樓？」周小松又稱，本地勞動參與率遠低於鄰近地區，「倘提高10個百分點，也有多30萬人，覆蓋18萬人的缺口不在話下」，促政府先鼓勵本地人重返職場，如多推展「再就業津貼試行計劃」等，而非一味靠輸入勞工。

學者批政策矛盾 籲平衡比例

港大社會工作及社會行政學系講座教授葉兆輝表示，政府的人力政策「有時有些自相矛盾」，一邊廂出錢鼓勵本地青年往大灣區發展，另一邊廂卻輸入外來人才。他稱，輸入外勞的最大原則是不會削弱本地工人福祉，「但實際上就是有受影響」，認為政府需「很小心去做」。葉兆輝說，社會有外來勞工、人才是好事，但要把握好本地與外地勞工的比例，否則「好像香港就已不是香港這樣」。他呼籲政府多着意留住港人，「至少令到港人感到被珍惜、被重視」。

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