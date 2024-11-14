許金山案 妻友指許拒離婚免分產

事主黃秀芬友人兼瑜伽導師郭文平昨繼續作供。郭文平說她和黃秀芬均面對婚姻問題，不時分享心事。黃為丈夫外遇傷心痛苦，仍記得結婚誓言所說，夫妻要相隨終老。郭提及，黃無法接受丈夫出軌，曾在半夜致電傾訴許金山多日沒回家；黃在寓所抽屜找不到護照，相信許和情婦外遊，心碎難過。

郭文平供稱，黃秀芬一直情緒低落，習慣用瑜伽練習拉筋的痛楚釋放壓力，因深愛丈夫而不願離婚；後來黃參加情緒管理課程後變得開朗和自信，始考慮離婚。郭說，黃事發前3至6個月談及許拒絕平分財產，未提及自殺念頭。

辯方質疑偏見 沒考慮許

辯方盤問時質疑，郭文平的證供全屬偏見，因她只認識黃秀芬，沒從許金山角度出發。郭文平不同意說法，稱身邊朋友都知道黃秀芬為人，不熟悉許。

上司：不見一氧化碳研究價值

許金山時任上司中大麻醉及深切治療學系教授喬伊諾（JOYNT Gavin Matthew）供稱許金山案發時以一氧化碳做實驗，研究治療一氧化碳中毒病人，不過1950年起已有類似研究，看不到許的研究有新價值。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 389/23】