科技城覆核案法援未定 官批署方做法「難看」

原料短時間可批 嘆太樂觀

法援署審批謝世傑法援的3個月期限料今日屆滿。謝世傑早前以法援拖延審批為由申請擱置法律程序14日被拒。高官昨在判辭稱，法庭不會指示法援署長該做什麼，但本案司法覆核具公眾利益，應盡快處理。法官稱，一度預期高院批出司法覆核許可後法援署能短時間內審批法援申請，現發現想法過分樂觀及錯誤。

法援署助理首席法律援助律師何慧嫺曾書面回覆謝世傑稱，一般需時3個月審批法援，法律團隊不應重複去信查問，否則會拖延進度。法官於判辭表示，從信件可見，何慧嫺似乎將本案視為普通法援申請，沒考慮案件涉及廣泛公共利益並迫切。

指署方沒考慮公眾利益

法官認為，法庭已指示本案以合理迅速的方式審理，法援署在信中稱以3個月的一般期限處理，似乎「有點難看」（a little unattractive），對案件毫無幫助。法官提及，謝世傑不知道法援審批進度，無法按法庭制定的時間表提交證據，法援署卻認為謝不應去信查詢，謝猶如蒙在鼓裏。

針對擱置申請，法官稱若法庭批准擱置法律程序，各方可能以為原定的案件管理時間表不重要和欠迫切，有別於法庭早前的指示。法官認為，本案涉及環保議題和政府發展項目，牽涉公眾利益，最好做法是法援署運用資源，盡快處理法援申請，故駁回謝世傑的申請。

【案件編號：HCAL 1256/24】