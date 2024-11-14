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港聞

港聞二

醫生稱有提風險 歉誤報缺氧時間

【明報專訊】養和醫院心臟科醫生陳良貴供稱，香港2017年引入新型無導線心臟起搏器，事發前他曾施刀約50次。他稱傳統起搏器歷史悠久，電池壽命達15年，惟需透過肩下靜脈位置植入盒子狀的起搏器，造成開放性傷口，病人需避免在起搏器位置使用手機。而新型心臟起搏器大小與藥丸相若，病人不會有異物感，亦不需更換電池，若電量耗盡需植入另一起搏器。

指新舊起搏器風險相若

事後始知美提穿孔風險

陳續稱，傳統與新型起搏器植入手術風險相若，某些情况下傳統手術的導線或可斷裂、造成感染或導致心臟穿孔，但強調這些風險極低。死因研訊主任提到，美國食品藥物管理局2021年發公告提醒醫護人員關於起搏器植入過程中心臟穿孔引致併發症的風險，陳稱動刀時不知悉該公告，事後已閱覽公告，他亦向供應商查詢為何無提供公告，對方回覆因不涉機件故障故無必要知會。

子：有研究稱死亡率三成

醫生：需大量數據支持

事主兒子Edward Peter Junior問及，有研究顯示同類手術死亡率達三成，陳稱需有大量數據支持說法，否則純屬懷疑。死因裁判官周至偉關注，家屬投訴陳2021年起3次會見事主均無詳細解釋手術風險，陳否認稱每次都有解釋傳統和新型手術的風險，並提供文件說明。周官另指出，事主手術過程一度腦缺氧達30分鐘，陳原先誤向家屬交代只維持數分鐘；陳稱當時或未詳閱所有醫療文件，對此抱歉。

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 陳良貴 心臟科醫生 養和醫院 心臟起搏器

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