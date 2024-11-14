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港聞

港聞二

印度裔翁植起搏器後死亡 子質疑養和醫生未提風險

【明報專訊】88歲印度裔商人2022年於養和醫院接受新型心臟起搏器植入手術時心臟穿孔引致心包填塞（cardiac tamponade），最終不治。死因庭昨就事件展開研訊，事主兒子在證人供辭稱，操刀醫生陳良貴術前稱風險非常低，惟無進一步解釋，他術後才知父親一度腦缺氧達30分鐘。此外，同意書列明心臟穿孔是其中一個手術風險，陳卻隻字不提。陳稱已交代手術風險，但同意交代事主腦缺氧時間有誤，對此抱歉（見另稿）。

事主Peter Edward Poomangalathu在1933年生於印度，1962年來港定居，為商人。2022年1月22日他接受無導線（leadless）心臟起搏器植入手術，翌月8日死亡。事主家屬有列席，多名涉事醫生及養和醫院被列為利害關係方。

子稱術後方知父腦缺氧30分鐘

事主兒子Peter Edward Junior於書面供辭稱，父親生活習慣正常，會定期身體檢查，2021年2月因心臟持續不適，曾於聖保祿醫院檢驗，翌月進一步諮詢養和醫院心臟科醫生陳良貴。陳提議他接受心臟起搏器植入手術，並提供傳統和無導線新型心臟起搏器兩個選項。

同年12月至翌年1月，陳稱兩者手術風險無異，父親身體情况適合接受新型手術，因起搏器是放在病人心室，侵入性較低，手術風險亦非常低，惟無進一步解釋。

曾問風險 獲覆低險不致命

父親曾問及手術引致癱瘓和穿孔的風險，陳稱穿孔機率很低，即使有也不會致命。

Junior續稱，他和父親2022年1月15日簽署手術同意書，父親一周後做手術，其間陳告知起搏器的放置有問題，父親一度昏迷數分鐘，陳嘗試重新調整位置，過程中有可能已造成心臟穿孔和心包填塞。同日父親送往深切治療部，養和心臟及胸腔專科醫生孫漢治稱，父親右心室有8毫米穿孔，已將孔縫合，孫無解釋父親穿孔情况，陳檢視手術過程錄像亦無發現異樣。

Junior稱，父親手術後一直昏迷，他1月31日與眾醫生和院方代表會面時，才得悉父親在手術中實際昏迷了30分鐘；父親留醫期間陳多次為移植手術結果致歉。至2月8日，其父因腦部有嚴重和不可逆轉的損傷無法自主呼吸，同日宣告死亡。

【案件編號：CCDI 112/22】

明報記者

（死因研訊）

相關字詞﹕死因研訊 心臟起搏器 養和醫院 印裔港人

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