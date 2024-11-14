印度裔翁植起搏器後死亡 子質疑養和醫生未提風險

事主Peter Edward Poomangalathu在1933年生於印度，1962年來港定居，為商人。2022年1月22日他接受無導線（leadless）心臟起搏器植入手術，翌月8日死亡。事主家屬有列席，多名涉事醫生及養和醫院被列為利害關係方。

子稱術後方知父腦缺氧30分鐘

事主兒子Peter Edward Junior於書面供辭稱，父親生活習慣正常，會定期身體檢查，2021年2月因心臟持續不適，曾於聖保祿醫院檢驗，翌月進一步諮詢養和醫院心臟科醫生陳良貴。陳提議他接受心臟起搏器植入手術，並提供傳統和無導線新型心臟起搏器兩個選項。

同年12月至翌年1月，陳稱兩者手術風險無異，父親身體情况適合接受新型手術，因起搏器是放在病人心室，侵入性較低，手術風險亦非常低，惟無進一步解釋。

曾問風險 獲覆低險不致命

父親曾問及手術引致癱瘓和穿孔的風險，陳稱穿孔機率很低，即使有也不會致命。

Junior續稱，他和父親2022年1月15日簽署手術同意書，父親一周後做手術，其間陳告知起搏器的放置有問題，父親一度昏迷數分鐘，陳嘗試重新調整位置，過程中有可能已造成心臟穿孔和心包填塞。同日父親送往深切治療部，養和心臟及胸腔專科醫生孫漢治稱，父親右心室有8毫米穿孔，已將孔縫合，孫無解釋父親穿孔情况，陳檢視手術過程錄像亦無發現異樣。

Junior稱，父親手術後一直昏迷，他1月31日與眾醫生和院方代表會面時，才得悉父親在手術中實際昏迷了30分鐘；父親留醫期間陳多次為移植手術結果致歉。至2月8日，其父因腦部有嚴重和不可逆轉的損傷無法自主呼吸，同日宣告死亡。

【案件編號：CCDI 112/22】

明報記者

（死因研訊）