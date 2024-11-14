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港聞二

海關檢10萬元走私海產凍肉 部分荃灣雜貨店出售

【明報專訊】海關偵破跨境貨車走私食物來港案，檢獲300公斤凍肉及1000公斤食品，包括大閘蟹、海產等，市值10萬元。海關表示，走私食物被卸在荃灣區路旁，包裝上有血迹，部分運至荃灣雜貨店，雜貨店負責人及跨境貨車司機被捕。

無檢驗沒冷藏 將銷毁

海關有組織罪案調查科調查主任林駿興表示，涉案貨車在11月5日晚經文錦渡管制站入境本港，將一批懷疑走私貨物運到荃灣卸下，部分被分發至區內食物零售店。關員及後採取行動，在該食物零售店檢獲凍肉、海產等，並拘捕51歲食物零售店男負責人，另在粉嶺拘捕52歲懷疑輸入走私貨品的跨境貨車男司機，兩人獲准保釋候查。

據了解，涉事店舖為楊屋道街市附近雜貨店，本身持牌出售肉類，價格與區內其他店舖相若，大閘蟹等部分走私貨在路旁被檢獲，未有人取貨，正調查是否有其他店舖涉案。

林駿興表示，跨境貨車報稱載有蔬菜，以此為掩飾，將走私食品收藏在貨斗深處，加上在繁忙時間入境，不排除以「闖關」形式逃避追查。林稱，檢獲的凍肉沒有儲存在合適溫度，食物運至荃灣後被放到路邊，包裝上有血迹，食物未經檢驗，未能確保適合食用，肉類將在司法程序結束後銷毁。

食物環境衛生署高級衞生督察鄭靜雯表示，行動中檢獲的食物沒有附上來源地發出的衛生證明書，源頭成疑，加上運送過程中有可能因溫度及包裝等不適當儲存方法，令細菌滋生。食安中心提醒，業界切勿進口及售賣來歷不明食物，消費者應光顧信用良好及領有牌照商戶，旅客及回港市民切勿帶生肉及蛋類入境，以免觸犯法例。

相關字詞﹕大閘蟹 走私 海關

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