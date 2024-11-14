指愛國教育重疊落後社會 朱國強促審視整合內容

狄志遠：適應國安法需時 執法勿過猶不及

《施政報告》提及一連串愛國教育措施，朱國強認為校園是推動愛國主義教育、國安教育的主要平台，經過一系列課程改革後，中小學愛國主義教育的課程已成為系統，惟出現教學內容重疊、知識鋪墊輕重不一，甚至未能回應社會最新發展的問題，認為應審視與統整各科課程內容，以貼近國家與香港的最新發展。

狄志遠認為市民仍需一段時間適應國安法例的具體執行，望執法部門考慮問題時恰如其分，不要過猶不及，他亦希望機構不要自我審查，以免扼殺港人一直享有的自由空間。

對於政府治理，工聯會議員吳秋北認為推動愛國主義教育要有變革思維，不能由儀式感走向形式主義。對於政府再成立多個工作組和委員會，他認為當局不能「跟着問題的尾巴走」，如果不斷成立工作組，要考慮是否有需要深層次改革。

另一工聯會議員黃國則認為高級公務員深度參與政策制定，不應忽略外國國籍帶來的雙重效忠疑慮，認為要求首長級公務員申報國籍是必須踏出的第一步，長遠需要有國籍要求。

建築、測量及都市規劃界議員謝偉銓稱，部分部門及公務員仍抱舊思維，誤以為香港所有產品、技術、標準和做法一定最好，不改變心態很難與大灣區其他城市互補。