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港聞

港聞二

新民黨訪英晤政商界「反應正面」 倘魯比奧任美國務卿 葉太冀對方訪港消誤解

【明報專訊】新民黨主席、立法會議員葉劉淑儀上月30日至本月8日率領該黨「對外聯絡小組」訪英，先後拜訪英國外交聯邦及發展部政務次官衛倩婷（Catherine West）、兩屆倫敦金融城市長，以及當地傳媒、智庫及商界，介紹特區政府最新《施政報告》內容及本港現况，葉劉淑儀形容他們「反應相當正面」。

料國家有措施反制美關稅

有報道稱美國候任總統特朗普將委任參議員魯比奧為國務卿，葉劉淑儀稱對方對港有誤解，冀他可訪港聆聽不同聲音；關稅方面，她說「國家會有恰當的反制措施」。

向英媒解釋國安案公開透明

綜合美媒消息，曾推動《香港人權與民主法案》的參議員魯比奧將出任國務卿。被問到會否擔心魯比奧建議對港施加關稅或制裁，葉劉淑儀認為他對本港有一定意見及立場，相信是基於缺乏對港真正了解。她說，雖然對方被中國制裁，但仍希望他有機會訪港，聆聽不同意見。

被問到與英國官員會面時，對方有否詢問國安法例在港實施的情况，葉劉淑儀稱與官員的對話不會公開，至於當地媒體問及國安法例的問題，她說已與當地媒體解釋兩條國家安全的法例只影響小部分人，所有審訊過程均公開、透明。

壹傳媒創辦人黎智英被控觸犯《港區國安法》，其兒子黎崇恩日前與英國外相林德偉會面，冀爭取釋放黎智英，葉劉淑儀稱案件已進入司法程序，相信法庭會秉公裁決，任何人都不應干預，任何外部勢力想干預司法程序都會有反效果，「他們愈施壓，效果會更差」。訪問團成員包括新民黨中委兼立法會議員何敬康、該黨執委羅卓堅及政策總裁劉穎峰。

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