首7月賣地收入37億 只及本年度預算一成 梁志堅料年底市道好轉 籲政府降地價

政府原預計在未計入發行及償還債券款項下，2024/25年度綜合赤字為1438億元，而本財政年度首6個月（即至9月底）已錄得2260億元赤字。

首6月財赤2260億 超年度估算

地價收入方面，財經事務及庫務局長許正宇昨書面回應議員何敬康質詢，提到在2024/25年度招標售出的土地，以及涉及私人協約、契約修訂、換地等土地交易的收入，截至本年上月底合共約37億元。財庫局解釋，推售土地步伐和地價收入受物業市場狀况和經濟環境影響，因此地價實際收入與估算會出現差距，政府會在明年2月公布的預算案更新地價收入估算。

政府賣地收入未如預期，梁志堅表示，一般而言市場有很多農地補地價交易，最近減少，可見近期市道不好，他形容「要地產商幫手做嘢」的同時，政府亦要將價格下調，「你揸到緊，啲人咪唔敢買，畀唔到價」。梁又稱，政府賣地估價滯後，推售時價格未必貼合市場。就港澳辦主任夏寶龍早前會見工商界，籲投入發展香港經濟，梁志堅指地產商「梗（會）幫手」，不過業界需觀望市場狀况，有生意、價格不是太高就有得做。

許正宇：預算案將更新地價估算

經濟學者李兆波認為地價收入目前只及全年目標一成，落差頗大，形容政府財政過於依賴單一收入是弊處，在目前收入未如理想下，開支卻不調整，為公共財政帶來危機，建議透過公務員減薪減負擔。

收入單一 李兆波倡公僕減薪

財庫局昨亦提出，明年起據經濟合作與發展組織（OECD）就應對侵蝕稅基及轉移利潤的全球最低稅率方案，向年度總收入7.5億歐元（約62億港元）或以上的大型跨國企業集團，實施15%的全球最低稅率，以及徵收香港最低補足稅，預計由2027/28年度起可為政府帶來每年約150億元額外稅收。李兆波認為企業可透過業務改組減輕在某個地方需要繳付的稅項，亦相信落入稅網的企業不多，料最終稅收與估算金額會有落差，不能寄予厚望。