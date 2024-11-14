明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

首7月賣地收入37億 只及本年度預算一成 梁志堅料年底市道好轉 籲政府降地價

【明報專訊】賣地是政府主要收入之一，政府在今年《財政預算案》原預計2024/25年度地價收入約330億元，今個財政年度已過7個月，但相關收入至10月底只得37億元，僅及預期全年收入約一成。地產建設商會執委會主席梁志堅回覆本報查詢稱，過去一段時間市道不好，料市場會在今年底至明年初好轉，又認為商界願意投資同時，政府亦要配合調低地價，才能讓市場逐步回暖。

政府原預計在未計入發行及償還債券款項下，2024/25年度綜合赤字為1438億元，而本財政年度首6個月（即至9月底）已錄得2260億元赤字。

首6月財赤2260億 超年度估算

地價收入方面，財經事務及庫務局長許正宇昨書面回應議員何敬康質詢，提到在2024/25年度招標售出的土地，以及涉及私人協約、契約修訂、換地等土地交易的收入，截至本年上月底合共約37億元。財庫局解釋，推售土地步伐和地價收入受物業市場狀况和經濟環境影響，因此地價實際收入與估算會出現差距，政府會在明年2月公布的預算案更新地價收入估算。

政府賣地收入未如預期，梁志堅表示，一般而言市場有很多農地補地價交易，最近減少，可見近期市道不好，他形容「要地產商幫手做嘢」的同時，政府亦要將價格下調，「你揸到緊，啲人咪唔敢買，畀唔到價」。梁又稱，政府賣地估價滯後，推售時價格未必貼合市場。就港澳辦主任夏寶龍早前會見工商界，籲投入發展香港經濟，梁志堅指地產商「梗（會）幫手」，不過業界需觀望市場狀况，有生意、價格不是太高就有得做。

許正宇：預算案將更新地價估算

經濟學者李兆波認為地價收入目前只及全年目標一成，落差頗大，形容政府財政過於依賴單一收入是弊處，在目前收入未如理想下，開支卻不調整，為公共財政帶來危機，建議透過公務員減薪減負擔。

收入單一 李兆波倡公僕減薪

財庫局昨亦提出，明年起據經濟合作與發展組織（OECD）就應對侵蝕稅基及轉移利潤的全球最低稅率方案，向年度總收入7.5億歐元（約62億港元）或以上的大型跨國企業集團，實施15%的全球最低稅率，以及徵收香港最低補足稅，預計由2027/28年度起可為政府帶來每年約150億元額外稅收。李兆波認為企業可透過業務改組減輕在某個地方需要繳付的稅項，亦相信落入稅網的企業不多，料最終稅收與估算金額會有落差，不能寄予厚望。

相關字詞﹕夏寶龍 夏寶龍見商界 財庫局 李兆波 財政預算案 梁志堅 地產建設商會 地價收入 公共財政

上 / 下一篇新聞

兩巴皆申加價 城巴擬9.5% 運署稱把好關 議員批不應高於通脹
兩巴皆申加價 城巴擬9.5% 運署稱把好關 議員批不應高於通脹
電價檢討下周公布 燃費縱不變料加約2.7%
電價檢討下周公布 燃費縱不變料加約2.7%
歷來最遲8號波 今首打風不停市
歷來最遲8號波 今首打風不停市
競委搜6處所 涉政府科技資助計劃圍標
競委搜6處所 涉政府科技資助計劃圍標
非官途宣傳 嶺大學代候選人被DQ 指口頭要求非選舉規則 研司法覆核
非官途宣傳 嶺大學代候選人被DQ 指口頭要求非選舉規則 研司法覆核
民主黨換屆選舉在即 羅健熙稱黨友家人收滋擾信息
民主黨換屆選舉在即 羅健熙稱黨友家人收滋擾信息
中大暴動罪脫再認罪 理大生囚33月
中大暴動罪脫再認罪 理大生囚33月
疑不滿聲浪 六旬漢涉幼園擲腐液被捕
疑不滿聲浪 六旬漢涉幼園擲腐液被捕
涉社媒發憎恨信息 社民連前成員控煽動提堂
涉社媒發憎恨信息 社民連前成員控煽動提堂
扣錯僱主錢 供款顯示「零」 積金易稱個別 政府促解決
扣錯僱主錢 供款顯示「零」 積金易稱個別 政府促解決
中聯辦公布祁斌任副主任
中聯辦公布祁斌任副主任
3月第三宗 小巴司機涉酒駕出意外
3月第三宗 小巴司機涉酒駕出意外
新民黨訪英晤政商界「反應正面」 倘魯比奧任美國務卿 葉太冀對方訪港消誤解
新民黨訪英晤政商界「反應正面」 倘魯比奧任美國務卿 葉太冀對方訪港消誤解
指愛國教育重疊落後社會 朱國強促審視整合內容
指愛國教育重疊落後社會 朱國強促審視整合內容
紀律部隊8800空缺 警佔6600
紀律部隊8800空缺 警佔6600
電動渡輪延測試 首艘年底港下水
電動渡輪延測試 首艘年底港下水
海關檢10萬元走私海產凍肉 部分荃灣雜貨店出售
海關檢10萬元走私海產凍肉 部分荃灣雜貨店出售
印度裔翁植起搏器後死亡 子質疑養和醫生未提風險
印度裔翁植起搏器後死亡 子質疑養和醫生未提風險
醫生稱有提風險 歉誤報缺氧時間
醫生稱有提風險 歉誤報缺氧時間
科技城覆核案法援未定 官批署方做法「難看」
科技城覆核案法援未定 官批署方做法「難看」
許金山案 妻友指許拒離婚免分產
許金山案 妻友指許拒離婚免分產
涉中大偷拍女子 醫生押後答辯
涉中大偷拍女子 醫生押後答辯
過路婦捱撞昏迷 司機涉危駕被捕
過路婦捱撞昏迷 司機涉危駕被捕
活在灣區：內地減按息 灣區置業按揭選擇多 留意不同銀行受理城市不盡相同
活在灣區：內地減按息 灣區置業按揭選擇多 留意不同銀行受理城市不盡相同
【Emily】鼓勵三捐 盧寵茂籲後生加把勁 提《好聲音》 讚中年人付出
【Emily】鼓勵三捐 盧寵茂籲後生加把勁 提《好聲音》 讚中年人付出
【Emily】「美誠月餅」事件損港品牌信心 議員問會否電商平台設認證
【Emily】「美誠月餅」事件損港品牌信心 議員問會否電商平台設認證
【Emily】6電影入圍首部劇情片計劃 卓亦謙再獲選 美指張蚊首執導
【Emily】6電影入圍首部劇情片計劃 卓亦謙再獲選 美指張蚊首執導
【Emily】政府邀文書職系參加灣區培訓 加強正向思維 「擁抱工作上轉變」
【Emily】政府邀文書職系參加灣區培訓 加強正向思維 「擁抱工作上轉變」
【Emily】鼓勵老友記學剪髮做義工 團隊獲嘉許
【Emily】鼓勵老友記學剪髮做義工 團隊獲嘉許
【Emily】讀消防及安全工程 方國珊碩士畢業
【Emily】讀消防及安全工程 方國珊碩士畢業