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扣錯僱主錢 供款顯示「零」 積金易稱個別 政府促解決

【明報專訊】電子強積金帳戶平台「積金易」今年6月啟用後被指出現不同問題。新思維接獲強積金中介人及僱員求助，稱無法在平台查看供款紀錄，有供款紀錄顯示為「零」，亦有僱主供款無轉入員工戶口甚至自動轉帳時被扣錯金額等。積金易公司行政總裁呂志堅稱，平台系統混亂等指控「完全與事實不符」，相信有用戶使用平台初期遇上的困難是個別事件，亦會繼續竭力監督承辦商跟進個案。財庫局長許正宇稱已責成盡快解決問題。

許正宇：已促找有否同類個案

許正宇稱，十分重視相關事件，稱雖然屬個別事件，但任何影響僱員強積金權益情况都不能接受，已責成積金局、積金易及項目承辦商盡快解決問題及確保所有供款獲適當處理，詳細檢視系統及過往紀錄，盡快找出有否同類個案及過渡期內持續監察平台運作，防止類似情况再發生。

僱主有供款 8至10月「顯示零」

新思維議員狄志遠昨與3名受影響僱主、僱員及強積金中介人召開記者會，僱員John及Mary（均化名）表示公司6月起轉用積金易，僱主稱有供款，但戶口卻無顯示相關紀錄。John說約兩周才收到7月供款紀錄，8至10月紀錄仍「顯示是零」。

中介稱客戶每月逾億供款不知所終

強積金中介人David（化名）表示，所屬公司客戶有約7000名僱主，估算每月供款合計逾一億，「呢一億資金現時不知去咗邊」，又稱有客戶於8至10月間的供款未完成處理。

David續稱，有公司客戶以紙本申請供款，提交400多份供款文件，其中60份疑「遺失」，及後獲通知文件因填錯日期，文件遂「擺埋一邊，完全無理過」，惟通知該公司時，距離遞交文件已逾3個月，令數十名僱員該段時間未能查看供款紀錄並向公司查詢為何未供款，甚至到勞工處及積金局投訴，令公司聲譽受損。

狄志遠批評事件令僱員僱主關係產生矛盾，認為積金易系統斥資49億開發，現淪為「國際笑話」，又認為推搪說用家「嘗試摸索」而稱系統無問題是自欺欺人。

積金易：主因勞資未熟平台 指控不實

積金易行政總裁呂志堅回應稱，對於被指控平台系統混亂、遺失客戶文件、供款不翼而飛、要求中介人「噤聲」等完全與事實不符，稱平台至今已處理逾6萬宗電子指示，絕大部分僱主均順利使用及供款，並認為有用戶使用平台「初期遇上的困難是個別事件」。對於個別用戶未能查看供款紀錄，他稱大部分原因是因僱主及僱員未完全熟習使用平台，平台會全力協助相關公司。

稱涉事公司7至9月供款95%已處理

至於記者會提到的個案，呂志堅表示該公司6月供款已全數處理，7至9月供款已處理95%以上，並已全數直接接觸相關僱主，餘下個案待企業提交進一步資料，平台會繼續監督承辦商跟進。

目前有5間強積金受託人公司加入積金易，積金局會按「先細後大」原則將公司逐步加入，料明年底可將所有強積金計劃納入平台。

相關字詞﹕強積金 積金易

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