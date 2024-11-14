疑不滿聲浪 六旬漢涉幼園擲腐液被捕

案發凌晨 幼園加強保安

沙田警區刑事總督察盧永健表示，警方周二早上接獲涉事幼稚園教職員報案稱，發現學校門口有一個破碎玻璃樽，大門似沾有懷疑腐蝕液體。警方隨即翻查閉路電視片段，發現周二凌晨約4時，有一名男子走向涉事幼稚園，並朝大門投擲玻璃樽。警方隨即鎖定疑犯身分，昨於沙田拘捕一名64歲本地男子，涉嫌刑事毁壞。

據警方調查，被捕男子獨居於水泉澳邨一個鄰近幼稚園的低層單位約兩三年，報稱無業，懷疑因不滿幼稚園日間發出的聲音而犯案。涉案液體成分有待化驗調查。資料顯示，被捕人沒有精神病紀記錄。據了解，警方在被捕男子寓所檢獲玻璃樽，上面沒有文字說明，但相信原本裝着涉案液體。盧永健稱，如不滿聲音問題，應循合法渠道投訴，他批評有人以淋液體發泄情緒，令區內居民、師生及家長擔憂，罔顧法紀。

涉事基督教香港崇真會安頌幼稚園回覆稱，事件現由警方調查，學校亦有與教育局保持溝通，校方已啟動危機處理機制，加強保障師生安全。