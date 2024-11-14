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港聞

港聞二

中大暴動罪脫再認罪 理大生囚33月

【明報專訊】2019年11月12日中大二號橋暴動，案發24歲的理大男生於中大暴動首案罪脫，律政司上訴得直，發還原審處理。案發事隔5年，男生昨在區院承認暴動罪，辯方求情指本案特殊，原審期間還未存在現時常用的終院暴動案例等；法官李慶年認同反修例案件需時演變成今天的法律原則，但這不足以減刑。考慮到上訴歷時3年，原審後「延誤及波折」打破被告恢復自由的期望，給予五分之一認罪減刑，判囚2年9個月。

辯：中大首案欠先例

官認同但不足減刑

被告李俊皓（現29歲）在中大修讀時因抑鬱症而未能畢業，及後康復，他去年在理大修畢地產及建設測量學士，任職社福機構項目助理。案情指被告袋內紙條寫有「致所有真．香港人，我哋一定會贏，Johnny Lee」。

辯方庭上求情稱，被告2021年7月原審被裁定暴動罪脫，遭律政司以案件呈述方式上訴，相隔9個月再被捕，辯方並非覺得控方和警方「壞心腸」刻意延誤，不過被告有進修更生。辯方另稱，被告是次及早認罪，建議減刑25%至30%，李官一度稱上訴庭說法似乎「乾脆叫我判佢有罪」。控方指出，本案不是重審，而是續審，依案例應減刑20%以下；李官表示不可盲目跟從案例，否則「堅離地」。控方同意被告與審訊途中改認罪的情况不同，無爭議上訴出現「波折」。

控：應按續審原則減刑

官：不可盲目跟從案例

李官判刑時羅列近年區院暴動案，指成年被告的量刑基準為監禁3年9個月至5年半，他分析本案前夕二號橋發生暴動，翌日示威者企圖重奪二號橋，屬有預謀；當時逾百人衝擊警方，有人擲汽油彈燒着警員制服及盾牌，是加刑因素；而且暴動維持13分鐘，對公眾造成嚴重滋擾。李官續稱，無證據顯示被告參與暴力襲擊，但其裝束和行徑明顯到場支持暴動者，壯大聲勢及挑戰警方；宏觀刑責程度屬中至嚴重，個人罪責則屬低至中度，以3年9個月為量刑起點。

歷3年上訴波折 減刑1/5

對於辯方指原審尚未有「盧建民案」等案例，李官認為不能以今年案例來量度當年案例，但這不足以減刑。李官留意到律政司2021年上訴，惟一年後才呈交案件呈述草稿，李官再三要求控方正確引述判決不得要領，以至需要開庭，此時同案被告上訴已判決，而上訴庭今年方就本案判決。李官指被告原判無罪，上訴應盡快提出，而涉案「延誤及波折」有別於一般檢控延誤，影響更生；被告除了獲認罪減刑，他亦因節省公帑及良好紀錄減刑3個月。

中大二號橋兩案有7人暴動等罪成早前被判監3年9個月至4年11個月，另一暴動罪脫的男生就使用蒙面物品罪判囚兩個月，據悉已離港。

【案件編號：DCCC 362/20】

（反修例風暴）

相關字詞﹕區域法院 案件呈述 暴動罪 中大二號橋 反修例事件

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