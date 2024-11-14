民主黨換屆選舉在即 羅健熙稱黨友家人收滋擾信息

被指好事多為反中亂港等

稱不涉恐嚇未報警

民主黨將於下月1日舉行周年會員大會，改選兩年一任的中委會。羅健熙接受民主黨前主席劉慧卿的網台節目訪問表示，包括他在內多名民主黨中委，以及他們的家人和任職公司，近月收到滋擾電話、電郵及信件。他說部分信息是自稱「愛國愛港市民」的人發出，形容內容屬「關心和問候」，例如向中委的父母指其子女加入民主黨「好事多為」，或向公司投訴其僱員是民主黨成員「反中亂港」等。

羅健熙表示，今次事件性質近似早前記協稱多名記者遭滋擾事件，不過該黨中委收到的信息不涉恐嚇成分，暫未報警處理。他不評估事件由誰策動，但相信與民主黨換屆在即有關，指滋擾者獲得黨友的家人全名、聯絡方式等個人資料，關注為何會外泄。

他謂黨友沒有懼怕和擔心，但反問為何從政會牽連身邊人，「在香港從事政治工作，是否需要牽連到身邊其他事？香港是否發展到這樣的社會？做政治就會搞到家人、搞到你的公司，是否要這樣呢？」該黨中委會選舉提名期已展開，羅健熙將競逐連任黨主席。他說沒有現屆中委因為滋擾事件放棄連任，目前已有6至7人報名參選，不擔心無人接棒，更笑稱有機會出現差額選舉。

參選立法會否 待黨內討論

今年是民主黨成立30周年，現時在各級議會議席「清零」，對於未來路向，羅健熙說要「見步行步」，計劃善用位於太子的黨總部，舉辦活動繼續服務市民，包括法律講座、「反圍標」講座及關於勞工權益的活動等。他稱黨內已盡量壓縮開支，料財政儲備能支撐一段時間。被問到會否參選明年立法會選舉，羅健熙稱黨內尚未討論，參選與否需要「逐次考慮」，現階段不排除任何可能。

稱上周黨慶有警員到場

民主黨上周六（9日）舉行30周年黨慶聚餐，羅健熙說先後遭不同酒樓以「廚師打交」、有自稱黨員取消訂座等理由取消預訂，最終僅能臨時預訂另一酒樓，其間更有警員到場。他稱不少黨友無法出席聚餐，盼日後有機會舉辦更大型慶祝活動，惟暫時沒具體計劃。