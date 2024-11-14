非官途宣傳 嶺大學代候選人被DQ 指口頭要求非選舉規則 研司法覆核

校方稱接投訴 投票前夕召見

身兼選舉主任的嶺大教務長章慧芳，昨午向全體本科生發電郵，稱接獲實名投訴，指賴卓賢以「非官方途徑宣傳」，違反選舉規則，因此取消其參選資格，「以確保選舉公平性」；校方亦宣布教務會由餘下唯一候選人盧鄭愛娃當選成為學生代表。

本報昨向嶺大查詢接獲多少宗投訴、誰人投訴、被DQ者能否上訴，嶺大未具體回覆，重申DQ涉事候選人以「確保選舉的公平性」。

賴卓賢：不能說一句就改規則

須經校董通過等程序

賴卓賢昨向本報表示，校方昨晨9時許電郵通知選舉主任章慧芳即日召見他，對方即場指出三大指控，包括他在校園範圍張貼宣傳海報、於公開社交媒體帳戶宣傳，以及接受網媒訪問，違反選舉主任上周一（4日）向各候選人所作的口頭要求，遂DQ賴。

翻查嶺大選舉規則，列明候選人可提交（may submit）個人簡介，供選舉主任檢視及發布（見表）。賴稱，校方未「白紙黑字」列明不准自行做宣傳，「不是選舉主任說一句話就改變選舉規則，應該是經過校董會通過，經過不同程序，合規地去改」，又稱過往未見任何同類選舉設相關限制，強調選舉應「公平、公開、公正」兼備。

規則稱宣傳品「可交」校方檢視

根據賴卓賢的選舉政綱，較多着重校政，例如跟進宿位分配制度改革，以及爭取重新開放永安廣場予各學生組織舉行大型活動等。他說，一早料到將政治、學生會寫入政綱會遭DQ，「我已經很小心了，我沒有寫這些政治意味的東西，很實幹的」，沒想過最終因宣傳事宜被DQ。

賴回想3年前入讀嶺大，有感學生參與校政的空間愈來愈小，「嶺大現在就一片黑暗，我覺得沒什麼色彩，很沉寂」 ，又說同學近年不欲表達自己意見及立場，「校園沒什麼人去搞活動、上莊，很多人都很地下化，沒有人會關心整體同學的利益和福祉」。說到參選初衷，他指校董會是大學最核心的機關，身兼署理學生會長的他認為有責任為同學發聲，「覺得香港這個地方是值得我去付出的一個地方」，認為留下便要做有意義的事。