競委搜6處所 涉政府科技資助計劃圍標

競委會昨公布，早前接獲生產力促進局轉介個案，稱先導計劃部分申請有可疑。競委會信納個案存合理懷疑有違反競爭守則情况，將個案提升至調查階段。

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昨日執法行動中，競委會除執行搜查令，亦行使《競爭條例》其他強制權力，要求有關各方交出文件和資料及出席競委會聆訊，提供個案相關資料。競委會稱因仍在調查，現階段不會就行動進一步評論。

政府2020年10月12日推出「第三方物流服務供應商資助先導計劃」，鼓勵物流業透過科技應用提升效率及生產力，由生產力促進局提供秘書處服務，並成立包括工商及專業界代表的管理委員會審批申請。運輸及物流局今年初將每間申請企業的累計資助額上限由100萬元增至200萬元，並擴大資助範圍至環境、社會及管治科技方案和應用服務。

翻查資料，曾有4間公司及3人涉在創新科技署「遙距營商計劃」189份申請中掩護式投標，協助其中兩間公司中標成為服務供應商，獲批政府資助共約1300萬元，競委會去年3月入稟競爭事務審裁處，今年與其中3間公司及一名董事達成和解，答辯人須支付罰款約170萬元、競委會訟費及調查費用，其中一人被取消在任何公司出任董事的資格，為期兩年。

競委會昨提醒，所有企業絕不可與競爭對手圍標、合謀定價、瓜分市場或交換影響競爭的敏感資料。