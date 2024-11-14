明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞一

歷來最遲8號波 今首打風不停市

【明報專訊】熱帶風暴「桃芝」昨晚採取較偏北路徑靠近廣東沿岸，天文台昨晚11時10分改發8號烈風或暴風信號，成為香港有紀錄以來一年內最遲發出的8號風球。天文台昨晚稱，桃芝今早最接近珠江口，在本港以南約150公里掠過，與其相關烈風區及狂風驟雨會影響珠江口一帶，8號風球最少維持至今早10時。港交所公布，惡劣天氣交易安排將生效。

翻查天文台資料，自1946年有紀錄以來，共15個熱帶氣旋曾於11月吹襲本港，有3個需發出8號或以上風球。原本最遲的8號風球來自1972年11月8日的強颱風「柏美娜」。

昨晚10時，中心風力每小時85公里的桃芝集結在香港之東南偏南約180公里，即北緯20.9度、東經115.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。天文台稱桃芝移近華南沿岸，在與東北季候風共同影響下，今日廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨。

天文台表示，隨着桃芝本周後期逐漸遠離並減弱，廣東驟雨減少，天色好轉；菲律賓以東海域的熱帶氣旋「天兔」未來一兩日大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。

強季風抵華南 下周中轉涼

天文台又預測，一股達強風程度的東北季候風下周初抵達華南沿岸，下周中天氣顯著較涼，亦有幾陣雨。

至於位於西北太平洋的熱帶氣旋「萬宜」，有可能下周初進入南海中北部，受其與東北季候風共同影響，南海中北部風勢頗大。

上 / 下一篇新聞

兩巴皆申加價 城巴擬9.5% 運署稱把好關 議員批不應高於通脹
兩巴皆申加價 城巴擬9.5% 運署稱把好關 議員批不應高於通脹
電價檢討下周公布 燃費縱不變料加約2.7%
電價檢討下周公布 燃費縱不變料加約2.7%
競委搜6處所 涉政府科技資助計劃圍標
競委搜6處所 涉政府科技資助計劃圍標
非官途宣傳 嶺大學代候選人被DQ 指口頭要求非選舉規則 研司法覆核
非官途宣傳 嶺大學代候選人被DQ 指口頭要求非選舉規則 研司法覆核
民主黨換屆選舉在即 羅健熙稱黨友家人收滋擾信息
民主黨換屆選舉在即 羅健熙稱黨友家人收滋擾信息
中大暴動罪脫再認罪 理大生囚33月
中大暴動罪脫再認罪 理大生囚33月
疑不滿聲浪 六旬漢涉幼園擲腐液被捕
疑不滿聲浪 六旬漢涉幼園擲腐液被捕
涉社媒發憎恨信息 社民連前成員控煽動提堂
涉社媒發憎恨信息 社民連前成員控煽動提堂
扣錯僱主錢 供款顯示「零」 積金易稱個別 政府促解決
扣錯僱主錢 供款顯示「零」 積金易稱個別 政府促解決
中聯辦公布祁斌任副主任
中聯辦公布祁斌任副主任
3月第三宗 小巴司機涉酒駕出意外
3月第三宗 小巴司機涉酒駕出意外
首7月賣地收入37億 只及本年度預算一成 梁志堅料年底市道好轉 籲政府降地價
首7月賣地收入37億 只及本年度預算一成 梁志堅料年底市道好轉 籲政府降地價
新民黨訪英晤政商界「反應正面」 倘魯比奧任美國務卿 葉太冀對方訪港消誤解
新民黨訪英晤政商界「反應正面」 倘魯比奧任美國務卿 葉太冀對方訪港消誤解
指愛國教育重疊落後社會 朱國強促審視整合內容
指愛國教育重疊落後社會 朱國強促審視整合內容
紀律部隊8800空缺 警佔6600
紀律部隊8800空缺 警佔6600
電動渡輪延測試 首艘年底港下水
電動渡輪延測試 首艘年底港下水
海關檢10萬元走私海產凍肉 部分荃灣雜貨店出售
海關檢10萬元走私海產凍肉 部分荃灣雜貨店出售
印度裔翁植起搏器後死亡 子質疑養和醫生未提風險
印度裔翁植起搏器後死亡 子質疑養和醫生未提風險
醫生稱有提風險 歉誤報缺氧時間
醫生稱有提風險 歉誤報缺氧時間
科技城覆核案法援未定 官批署方做法「難看」
科技城覆核案法援未定 官批署方做法「難看」
許金山案 妻友指許拒離婚免分產
許金山案 妻友指許拒離婚免分產
涉中大偷拍女子 醫生押後答辯
涉中大偷拍女子 醫生押後答辯
過路婦捱撞昏迷 司機涉危駕被捕
過路婦捱撞昏迷 司機涉危駕被捕
活在灣區：內地減按息 灣區置業按揭選擇多 留意不同銀行受理城市不盡相同
活在灣區：內地減按息 灣區置業按揭選擇多 留意不同銀行受理城市不盡相同
【Emily】鼓勵三捐 盧寵茂籲後生加把勁 提《好聲音》 讚中年人付出
【Emily】鼓勵三捐 盧寵茂籲後生加把勁 提《好聲音》 讚中年人付出
【Emily】「美誠月餅」事件損港品牌信心 議員問會否電商平台設認證
【Emily】「美誠月餅」事件損港品牌信心 議員問會否電商平台設認證
【Emily】6電影入圍首部劇情片計劃 卓亦謙再獲選 美指張蚊首執導
【Emily】6電影入圍首部劇情片計劃 卓亦謙再獲選 美指張蚊首執導
【Emily】政府邀文書職系參加灣區培訓 加強正向思維 「擁抱工作上轉變」
【Emily】政府邀文書職系參加灣區培訓 加強正向思維 「擁抱工作上轉變」
【Emily】鼓勵老友記學剪髮做義工 團隊獲嘉許
【Emily】鼓勵老友記學剪髮做義工 團隊獲嘉許
【Emily】讀消防及安全工程 方國珊碩士畢業
【Emily】讀消防及安全工程 方國珊碩士畢業