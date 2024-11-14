歷來最遲8號波 今首打風不停市

翻查天文台資料，自1946年有紀錄以來，共15個熱帶氣旋曾於11月吹襲本港，有3個需發出8號或以上風球。原本最遲的8號風球來自1972年11月8日的強颱風「柏美娜」。

昨晚10時，中心風力每小時85公里的桃芝集結在香港之東南偏南約180公里，即北緯20.9度、東經115.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。天文台稱桃芝移近華南沿岸，在與東北季候風共同影響下，今日廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨。

天文台表示，隨着桃芝本周後期逐漸遠離並減弱，廣東驟雨減少，天色好轉；菲律賓以東海域的熱帶氣旋「天兔」未來一兩日大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。

強季風抵華南 下周中轉涼

天文台又預測，一股達強風程度的東北季候風下周初抵達華南沿岸，下周中天氣顯著較涼，亦有幾陣雨。

至於位於西北太平洋的熱帶氣旋「萬宜」，有可能下周初進入南海中北部，受其與東北季候風共同影響，南海中北部風勢頗大。