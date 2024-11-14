歷來最遲8號波 今首打風不停市

【明報專訊】熱帶風暴「桃芝」昨晚採取較偏北路徑靠近廣東沿岸，天文台昨晚11時10分改發8號烈風或暴風信號，成為香港有紀錄以來一年內最遲發出的8號風球。天文台昨晚稱，桃芝今早最接近珠江口，在本港以南約150公里掠過，與其相關烈風區及狂風驟雨會影響珠江口一帶，8號風球最少維持至今早10時。港交所公布，惡劣天氣交易安排將生效。
翻查天文台資料，自1946年有紀錄以來，共15個熱帶氣旋曾於11月吹襲本港，有3個需發出8號或以上風球。原本最遲的8號風球來自1972年11月8日的強颱風「柏美娜」。
昨晚10時，中心風力每小時85公里的桃芝集結在香港之東南偏南約180公里，即北緯20.9度、東經115.0度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約10公里，靠近珠江口一帶。天文台稱桃芝移近華南沿岸，在與東北季候風共同影響下，今日廣東沿岸風勢頗大及有狂風驟雨。
天文台表示，隨着桃芝本周後期逐漸遠離並減弱，廣東驟雨減少，天色好轉；菲律賓以東海域的熱帶氣旋「天兔」未來一兩日大致移向呂宋海峽一帶，其後路徑存在變數，較大可能移向台灣以東海域。
強季風抵華南 下周中轉涼
天文台又預測，一股達強風程度的東北季候風下周初抵達華南沿岸，下周中天氣顯著較涼，亦有幾陣雨。
至於位於西北太平洋的熱帶氣旋「萬宜」，有可能下周初進入南海中北部，受其與東北季候風共同影響，南海中北部風勢頗大。