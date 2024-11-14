電價檢討下周公布 燃費縱不變料加約2.7%

中電需增抵禦力 壓力更大

環境及生態局昨稱，按照《管制計劃協議》，局方正嚴格審視兩電建議，完成檢討後會盡快公布結果。至於環境局早前向中電提出就重大電壓驟降事故設立懲罰方案，以納入現行與中電的《管制計劃協議》，中電仍在考慮有關建議。

政府下周二聯同兩電向立法會環境事務委員會交代明年電費調整。兩電今年淨電費均下調，中電及港燈今年1月起每度電按年分別減7.4%及16%至142.9仙及165.5仙。

翻查資料，兩電今年齊加基本電費，淨電費靠不可控制的燃料費下調而下降；據兩電去年獲批的5年發展計劃（2024至2028年）涉投資共749億元，預測未來數年基本電費有加無減；2025年中電及港燈的基本電費分別加3.7仙及4.7仙，加幅分別3.8%及3.9%；若兩電明年的年度燃料調整費不變，按兩電基本電費加幅，淨電費按年分別加2.6%及2.8%。

憂掀加價潮礙消費 議員倡凍費

翻查兩電今年1至11月的燃料調整費，兩電3至11月的燃料費均低於1及2月的「年均燃料調整費」。能源諮詢委員會前委員余遠騁分析，近年國際燃油價大起大落，難料明年燃料費下調趨勢可否維持，若燃料費飈升，加上預計年年增加的基本電費，未來幾年電費加價壓力有增無減。

立法會環境事務委員會主席劉國勳表示，電力是必需品，期望政府做好把關，多考慮市民可承受能力等因素。民建聯立法會議員梁熙認為，最近巴士公司申請加價，如兩電亦加費，會令市民擔心新一波加價潮將臨，認為明年應凍結電費，兩電應實踐港澳辦主任夏寶龍所說，要堅守企業社會責任，為增進民生福祉多貢獻。

促設穩定基金 加事故罰則

實政圓桌田北辰促請政府設立200億元「穩定電費基金」，一旦電費加幅高於通脹，就可直接補貼燃料費，減輕市民負擔。田又稱，現時懲罰機制對電壓驟降事件未能發揮作用，認為「唔理天災或人禍」都要罰，才可推動兩電改善。