兩巴皆申加價 城巴擬9.5% 運署稱把好關 議員批不應高於通脹

交通事務委員會下周五將討論巴士加價申請。運輸署回覆本報稱會「做好把關」，以審慎態度處理票價調整申請，評估時會考慮營辦商未來成本、收益及回報的預測、市民接受及負擔能力和巴士服務質量等因素。

翻查資料，九巴及城巴均在去年6月18日加價，當時九巴原申請加9.5%，城巴新巴市區線劃一加2元、城巴機場線加50%，最終獲批加幅低於申請，並動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加幅後，九巴加價3.9%，城巴市區線加價4.9%、機場線4.2%。

城巴：成本漲客量未復疫前

城巴昨回覆查詢時未有回應具體加幅，重申今年1月申請票價調整以應對燃油及工資等多項成本上漲的壓力，而城巴客量亦未能恢復至新冠疫前水平。城巴又強調，票價已維持逾一年未調整，但其他交通工具如鐵路、的士、小巴及渡輪公司等本年度已獲批或落實加價。

陳恒鑌倡助兩巴拓非票務收益

陳恒鑌擔心，目前經濟市道不景，巴士票價過高會加重市民負擔。他提到去年「專營巴士豁免隧道費基金」仍有4億至5億元結餘，認為應參考往年善用「基金」抵消加幅。他又稱，政府可推動巴士公司合作，在隧道出入口位置興建大型轉車站，並於站頭設置各類商業或零售設施，協助營辦商拓展更多非票務收益。

另外，兩條服務沙田第一城的非專營居民城巴路線88R及61R原訂本月18日服務期屆滿，與管理處和居民委員會洽商後決定調整服務，改為只在周一至五上下午「繁忙時段」提供「有限度單向服務」，現已向運輸署提交修訂建議和申續期。城巴稱受疫情、東鐵線過海段及屯馬線通車影響，兩路線累計客量跌逾半，兩年半內累計虧損逾2000萬元。

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