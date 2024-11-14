兩巴皆申加價 城巴擬9.5% 運署稱把好關 議員批不應高於通脹

【明報專訊】九巴早前向運輸署申請加價6.5%。據了解，城巴亦已向署方申請加價，擬議加幅約9.5%。立法會議員田北辰認為，城巴及九巴的加幅均不能高於去年及今年累計預期的3.4%通脹率，倘加幅貼近港鐵今年6月起實施的3.09%，相信會更合理。立法會交通事務委員會主席民建聯陳恒鑌批評專營巴士依賴加價維持服務，建議政府協助營辦商開拓更多非票務收益，避免營運成本轉嫁市民。
交通事務委員會下周五將討論巴士加價申請。運輸署回覆本報稱會「做好把關」，以審慎態度處理票價調整申請，評估時會考慮營辦商未來成本、收益及回報的預測、市民接受及負擔能力和巴士服務質量等因素。
翻查資料，九巴及城巴均在去年6月18日加價，當時九巴原申請加9.5%，城巴新巴市區線劃一加2元、城巴機場線加50%，最終獲批加幅低於申請，並動用「專營巴士豁免隧道費基金」紓緩加幅後，九巴加價3.9%，城巴市區線加價4.9%、機場線4.2%。
城巴：成本漲客量未復疫前
城巴昨回覆查詢時未有回應具體加幅，重申今年1月申請票價調整以應對燃油及工資等多項成本上漲的壓力，而城巴客量亦未能恢復至新冠疫前水平。城巴又強調，票價已維持逾一年未調整，但其他交通工具如鐵路、的士、小巴及渡輪公司等本年度已獲批或落實加價。
陳恒鑌倡助兩巴拓非票務收益
陳恒鑌擔心，目前經濟市道不景，巴士票價過高會加重市民負擔。他提到去年「專營巴士豁免隧道費基金」仍有4億至5億元結餘，認為應參考往年善用「基金」抵消加幅。他又稱，政府可推動巴士公司合作，在隧道出入口位置興建大型轉車站，並於站頭設置各類商業或零售設施，協助營辦商拓展更多非票務收益。
另外，兩條服務沙田第一城的非專營居民城巴路線88R及61R原訂本月18日服務期屆滿，與管理處和居民委員會洽商後決定調整服務，改為只在周一至五上下午「繁忙時段」提供「有限度單向服務」，現已向運輸署提交修訂建議和申續期。城巴稱受疫情、東鐵線過海段及屯馬線通車影響，兩路線累計客量跌逾半，兩年半內累計虧損逾2000萬元。
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