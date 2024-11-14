【Emily】6電影入圍首部劇情片計劃 卓亦謙再獲選 美指張蚊首執導

【明報專訊】文創產業發展處噚日公布第8屆「首部劇情電影計劃」嘅優勝名單，有6部電影入圍，總資助額約3900萬元。名單中有唔少熟悉名字，包括上屆憑執導《年少日記》而入圍名單嘅卓亦謙、《飯氣攻心》美術指導張蚊、《死屍死時四十四》編劇江皓昕等，今年其中一部入圍電影就係由卓亦謙編劇、張蚊執導嘅《不得不好死》。
江皓昕想搵Edan做主角
今屆計劃共收到71份合資格參選申請，包括13份大專組同58份專業組申請，申請數目歷屆最高。大專組同專業組各有3份入圍優勝作品，最高分別可以獲得500萬同800萬元資助，完成成套電影嘅製作同發行。
卓亦謙上屆憑編導《年少日記》入圍，舊年電影上映後，拎埋金馬獎最佳新導演，今年佢擔任編劇，伙拍首次執導嘅張蚊拍攝《不得不好死》；而江皓昕亦首次執導《飛紙仔》，入圍優勝名單。江皓昕早前透露《飛》係一部奇幻浪漫喜劇，講述一個編劇死後上天堂，先知人世間每個人都有個劇本。佢之前就話搵緊投資者，落實開拍後想搵Edan（呂爵安）做男主角。
計劃自2013年推出已經資助30個電影計劃同32名新進電影導演。電影發展局主席王英偉話，好高興計劃可以培養新一代電影人才，期待喺戲院觀賞今屆嘅優勝作品。