【Emily】6電影入圍首部劇情片計劃 卓亦謙再獲選 美指張蚊首執導

江皓昕想搵Edan做主角

今屆計劃共收到71份合資格參選申請，包括13份大專組同58份專業組申請，申請數目歷屆最高。大專組同專業組各有3份入圍優勝作品，最高分別可以獲得500萬同800萬元資助，完成成套電影嘅製作同發行。

卓亦謙上屆憑編導《年少日記》入圍，舊年電影上映後，拎埋金馬獎最佳新導演，今年佢擔任編劇，伙拍首次執導嘅張蚊拍攝《不得不好死》；而江皓昕亦首次執導《飛紙仔》，入圍優勝名單。江皓昕早前透露《飛》係一部奇幻浪漫喜劇，講述一個編劇死後上天堂，先知人世間每個人都有個劇本。佢之前就話搵緊投資者，落實開拍後想搵Edan（呂爵安）做男主角。

計劃自2013年推出已經資助30個電影計劃同32名新進電影導演。電影發展局主席王英偉話，好高興計劃可以培養新一代電影人才，期待喺戲院觀賞今屆嘅優勝作品。