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港聞

港聞二

三屍案控辯就殺兩童動機存分歧 官押後判刑

【明報專訊】六旬漢懷疑女友有外遇，又疑不堪她長期言語侮辱，在大埔劏房亂刀斬傷對方三母女和縱火，導致3人死亡，他否認3項謀殺罪及1項有意圖而縱火罪受審，陪審團上周裁定他3項謀殺罪不成立，3項誤殺及縱火則罪成。控方昨日在高等法院陳辭稱，單位在起火一刻，被告已有意圖使兩名女童死亡，陪審團就二人的誤殺裁決不可能基於意外致死。法官需時考慮量刑，押後至11月29日判刑。

被告姚委祥（現年65歲）否認2021年7月12日凌晨時分謀殺溫菊芳（42歲）、賴夢芯（13歲）及廖淑媛（8歲）；以及同日在大埔美雲樓某單位有意圖危害前述3人的生命而縱火。

被告原擬承認誤殺罪，不獲控方接納。陪審團上周分別以5比2裁定被告3項謀殺罪不成立，以及3項誤殺罪成，接納被告案發時被「激怒」；縱火罪則一致裁定罪成。

控：放火一刻已有殺童意圖

辯：遭激怒「意圖轉移」兩童

控辯雙方昨就法律議題陳辭。辯方立場是被告被溫菊芳激怒（provocation），並將意圖轉移（transferred intent）至兩名女童，被告原本無意殺死兩名女童，而被告在案件預審時已表示擬承認誤殺罪。法官張慧玲回應稱，涉及兩名女童的兩項誤殺罪，辯方原先擬基於非法殺死（unlawful killing）認罪，與陪審團最終定罪基礎不同，量刑時就該兩罪給予的減刑不及涉溫的一罪。

控方則指出，陪審團一致裁定被告有意圖縱火罪成，必然認為他有意圖危害3名事主的性命。控方認為被告在點火一刻已有殺人意圖，他獨自逃離火場時不曾向消防員表示單位內有人，不曾叫消防員拯救兩名女童，二人非單純意外致死，辯方稱被告無意圖殺害女童的說法站不住腳。

控方稱若未中刀火勢亦可致死 官反對

控方補充，法庭應單獨審視兩名女童的情况，賴夢芯有36處刀傷，廖淑媛有6處刀傷，法醫稱廖的死因主要為吸入火場濃煙，若廖沒有中刀，僅火勢已可使她喪生。張官聞言打斷稱不同意有關說法，多處刀傷亦是致死原因，不適時治療可失血致死，控方的假設無意思。張官聽畢雙方陳辭，押後判刑。

【案件編號：HCCC 163/23】

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