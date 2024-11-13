工業意外頻奪命 家屬批罰太輕無意義

工權會倡小學增安全教育

平安卡課程至少兩日

前年一名棚工在油麻地墮斃，其僱主因沒採取足夠措施防止他人墮下，上周被法庭判罰9萬元，准分90期繳付，即7年半內每月繳付1000元。死者兄長陳先生昨出席工權會記者會，反問結果「意義何在？呢個算係罰咩？」形容被告「幸運」。陳提到，勞工處破欠基金至今未發還弟弟的欠薪，等待期間父親亦離世，自言「希望自己等到（發還）嗰日」。蕭倩文稱，勞工處代表曾口頭表示將就判決結果上訴，冀部門能公開表態。

蕭倩文說，目前有工程項目被多重分判至「五判」，令安全信息難傳達至工人，認為這亦是導致工業意外的原因。她說明白暫不太可能要行內改變分判制度，但冀政府可規定分判層數至最多「三判」。她說目前業界基礎未穩，即安全教育不足，建議將安全教育納入中小學課程，讓公眾從小培養安全意識，同時將7.5小時的平安卡課程上調至最少兩日、規定各類專科牌照續牌時須完成一定時數訓練，以及要求勞工處及律政司在法庭判罰過輕時必須上訴。

分判制趕工增風險 盼完善法例

工權會又提到「交叉作業」等趕工文化普遍，例如高空吊運時，有工人正在下方紮鐵，令地盤安全風險大增。香港泥頭車司機協會會長陳三才稱，曾目睹地盤「交叉作業」，向管理人員提醒後，對方回應「聽日唔好嚟啦」，形容業內部分人抱着「你死你事」態度，而工人就無奈地「為生活博呢條命」。工權會希望政府可完善安全法例保障工人。