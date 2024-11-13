九巴申加價6.5%稱審慎 議員促不逾通脹

九巴回應稱，因應營運情况和成本變化，已向政府提交加價申請，申請調整幅度已非常審慎，期望政府盡快處理。

稱主因客量增長遜預期人工漲

九巴前年申請加價9.5%，最終獲批加5.5%，扣除隧道費基金紓緩後，最終於去年6月中起加價3.9%。據悉，九巴今年申請加價6.5%，主要因客量增長未如預期，僅較去年微升，當中周末客量增長緩慢，另人工成本上漲亦有影響。

立法會議員田北辰認為，近年經濟環境差，九巴申請加幅應考慮市民接受程度，不應高於過去兩年累積通脹。他說，去年本港通脹率為2.1%，據他了解，今年通脹率估計為1.3%，故只能接受九巴加價3.4%，加價亦不應早於明年6月實施。他提出巴士應仿效港鐵訂立加價機制，建議加幅不應高於通脹。

斥輸打贏要 張欣宇：隧道費已減

立法會議員張欣宇稱，據他了解，九巴盈利雖微薄，但較去年微升，盈利薄與其融資成本有關，屬九巴財政問題。他說明白經營成本上漲，但九巴不應漠視利好因素，包括自從三隧分流後，巴士隧道費成本減少，形容九巴現時「輸打贏要」，建議只跟通脹加價。