百度申自動車測試 擬明年機場行駛

路線逾4公里 最高時速110公里

百度集團昨介紹計劃時提到，料自動車測試路線由機場四號停車場出發，來往暢達路迴旋處、機場北交匯處、航天城第三街等，並於觀景路迴旋處掉頭。根據Google地圖，路線全長逾4公里。測試時會安排一輛自動車早上10時至下午6時、凌晨1時至5時測試，車速最高達每小時110公里，會避開客運大樓區域。

有後備操作員 配相關保險

文件提到，測試期間會有本地後備操作員坐在主駕位置全程監控，必要時即時接管，確保安全，亦可第一時間繞行或做相應處理，避免交通受阻；該操作員具10年以上營運車駕駛經驗及不少於100小時全職培訓，自動車亦會依照現行法規配備相關保險。

文件又提及，百度已向運輸署提交自動車測試及先導使用申請，冀通過分階段、分區域、分步驟有序和安全地在港開展測試，同時組建本地團隊、招聘和培養人才及開展一系列產學研合作，自動車將滿足每一階段測試的安全里程及時長要求，並證明宜於道路使用，且屬安全，獲運輸署許可才進入下一階段測試。百度自2013年開始自動駕駛研發，截至目前百度自動駕駛測試在內地里程逾1億公里，零輕傷及以上主責事故。