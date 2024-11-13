低空經濟沙盒試點收申請 不設資助 議員憂礙中小企參與 業界料反應佳

科技園數碼港供場地 名額不限

據悉，監管沙盒不設名額上限，當局將視乎項目質素決定審批。工作組預計明年首季公布沙盒首批申請結果，獲批項目隨即開始試驗。第二批沙盒詳情稍後公布，首輪未被選中但具備條件者，將與下批申請一併考慮。

運輸及物流局昨於網站上載申請詳情，申請人須符合三大資格，包括持有民航處頒發的小型無人機進階操作許可（AOP）、須證明其本地聯繫如已註冊商業登記，以及需展示申請項目可行和具可持續潛力。若申請人無持有AOP，亦可與具資格機構合作申請。翻查民航處資料，截至9月有97間機構持有AOP。

須持無人機進階操作許可

申請人須提交文件闡述試點項目測試詳情，以及經濟效益、創新、安全管理等11個範疇資料，另須就如何在6至12個月內達至當局設立沙盒之目的提供時間表、方法及場景。局方設沙盒目的為讓行業持份者能在指定航線內以可控和安全方式測試項目概念，政府從中蒐集飛行資料，以驗證各應用場景的可行性、無人機與人及車的安全隔離，以及跨境應用等。

參加細則強調不偏袒任何申請者，使其應用項目將來有可能商業化。另工作組轄下另設「項目促進小組」，負責推進技術，成員為運輸署、機電署、路政署等。

無人機會促專隊助申各類許可

中國香港無人機總會主席楊景賞稱，近期社會熱議低空經濟，估計申請反應熱烈，他關注僅科技園及數碼港提供場地會否需「爭場」，現時業界如盼在公眾地方試飛，需逐一向不同部門申請，期望工作組日後可設專隊協助，設「快速通道」讓機構一併提交各許可申請。他估計每個試點項目成本介乎數十萬至數百萬元，相信不少投資者願與業界合作申請。

科技園回覆稱，園內有不少戶外空間，期望在地形及發展密度上配合政府制定飛行路線及起降點。生產力局稱將充分發揮技術專長，就試點項目提供專業意見。

大灣區低空經濟聯盟創會會長兼立法會議員葛珮帆關注，政府今次未為試點項目提供資助，或窒礙中小企參與，盼政府考慮提供。她預計首批申請主要涉無人機送外賣、送貨、送醫療物資等。她透露有項目正研究與紀律部隊合作。

主要發展無人機載客業務的冠忠智慧出行有限公司董事總經理黃逸鴻稱，冀政府盡快出台無人機載客試點項目及研究無人機載人相關法例。就大型無人機規管制度及無人機載人法例，工作組目標明年上半年交立法會審議。