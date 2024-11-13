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港聞

港聞二

射擊場職員稱花6萬買零件組裝長槍

【明報專訊】2020年6月《港區國安法》生效前一日，警方在一名男射擊競技場職員的住所搜出手槍、長槍及彈匣等物品，事後該男子被控一項無牌管有槍械及彈藥罪，案件昨在西九龍法院（暫代區域法院）踏入第二日審訊。據庭上播出的錄影會面片段，被告曾向警方稱所有涉案器械均為玩具，不能改裝成真槍，又說曾花約6萬元買零件組裝涉案長槍。另一方面，控方專家證人供稱，涉案彈匣目標顧客為執法機構或政府。

被告施朗（29歲，射擊競技場職員）否認管有一枝手槍、4個彈匣、一枝長槍連膛口裝置及53枚槍彈殼。

專家指彈匣目標售執法機構

據庭上播出的錄影會面片段，被告於2020年6月29日，即被捕當天向警方表示，涉案長槍及手槍皆為玩具，不能發射任何投射物或子彈，亦不能改裝成真槍，他希望把該兩支槍作收藏及展示之用。被告又稱，警方檢獲的槍械部件「全部都唔係真槍部件」。

負責檢驗證物的警方軍械法證課高級督察黃金鋒接受主問時稱，涉案彈匣標記「LE/Govt Only」字樣，認為目標顧客為執法機構或政府。黃又稱涉案槍枝無法開火，但只要換上一條正常長度的撞針（firing pin），以及利用合適的工具開啟撞針針孔，便能恢復開火。

對於刻上「Glock 17」字樣的涉案手槍，黃在辯方盤問下確認日本玩具氣槍製造商Marui也生產「Glock 17」玩具槍，並會在槍身刻上「Glock 17」字樣。黃亦同意部分物品的真品和仿製品或看起來相似。控方昨午完成舉證，辯方今早呈交書面中段陳辭，爭議涉案器械是否受《火器及彈藥條例》管制。

【案件編號：DCCC 647/23、367/24】

相關字詞﹕區域法院 無牌管有槍械或彈藥罪 警方國安處

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