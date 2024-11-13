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港聞二

消防中移動研通訊科技 改善信號傳送助救援

【明報專訊】消防處與中國移動香港簽署合作備忘錄，計劃在多個技術領域探討消防工作可否應用創新科技。助理消防區長（行動支援）王德輝昨稱，處方以造價100萬元引入全港首部「快速部署小站系統」，解決在執行攀山拯救任務時因網絡信號差，導致救援資訊及行動部署資料未能有效傳送至消防通訊中心的「痛點」，最快明年首季將該系統應用於攀山拯救專隊。

設備由一人攜帶 方便部署

消防處昨示範與中國移動香港合作研發的通訊設備，加強事故現場流動網絡通訊。王德輝稱，曾於大帽山等信號微弱地方測試「快速部署小站系統」，結合流動網路信號基站及核心網路功能，該系統能將網絡延伸至4至5公里範圍，加上體積約8.5公升、重約8公斤的輕巧設計，可由一名人員攜帶，有助處方靈活部署。

其他正研究的設備包括全港首次引入的「應急通訊車」，結合光纖、微波及衛星傳輸科技，移動網絡信號基站可在任何地方提供網絡信號，提升事故現場網絡容量達2.4倍。

通訊車結合光纖衛星技術

至於在無5G覆蓋之處使用的「北斗短報文」，可供人員5秒內透過北斗衛星導航系統，向指揮中心發送20個中文字符信息，及定位誤差少於10米的位置信息；「流動網絡信號放大器」可設置於消防車或船，其中消防船可在離岸25公里接收網絡信號。

雙方將續探討救援上應用人工智能、熱成像及物聯網等，及在滅火行動應用室內定位技術。處方前年起在行動應用大量創新科技，包括大量傷者事故檢傷分流系統及攀山拯救視域分析技術，王德輝稱相關科技均需穩定流動網絡支援。

相關字詞﹕攀山拯救事故 中國移動香港 消防處

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