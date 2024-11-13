許金山案 同學稱次女知父有外遇 瑜伽導師：事發前許妻仍在討論遊法國

許次女曾指父母「徹底瘋狂」

揭與情婦外遊 母家討厭許

事主許儷玲（Lily）的中學同學牛永芳表示，從學校活動認識Lily，兩人不時逛街和用膳，慣用facebook交談。牛永芳稱Lily不時分享家事，熱中烹飪和時尚。

根據facebook信息，Lily曾形容父母「batshit crazy」（徹底瘋狂），指父親有一段日子失去聯絡，家人找到機票，始知道父親和情婦遊泰國。此外，Lily談及去英國探母親的家人，發現親戚討厭許金山，「而我是許金山的女兒……即使我改變自己，都不能改變我的DNA」。Lily自言感覺苦澀，牛永芳安慰不是她的錯。

牛永芳供稱，Lily知悉父親有婚外情，認為家庭「一團糟」。事發2015年5月22日為學校假期，牛永芳曾約Lily外出吃漢堡。惟Lily表示要在家做功課，建議接下來周一外出。Lily的時任中學校長Harrison Lesley-Ann則稱，Lily性格文靜，成績不俗。

導師稱許妻常用瑜伽球訓練

另一事主黃秀芬的友人郭文平表示，約於2009年認識黃秀芬，兩人不時聚會和交流蛋糕烘焙技巧。郭取得瑜伽導師資歷後，黃表示有意學瑜伽，遂成為郭的學生。

郭文平透露，原本計劃2015年7月和黃秀芬到法國鄉村旅遊一個月，黃帶上三女和幼子，郭和兩子女同行。黃已預訂機票，更安排好住宿。郭表示，2015年5月20日是兩人最後一堂瑜伽課，黃課後找她討論行程，惟她要外出授課，當場拒絕了黃，「我當時無聽佢（黃）想講咩，然後我永遠冇機會同呢個朋友傾偈」。

控方指許金山以注滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女。郭文平表示，曾在黃秀芬的寓所見過瑜伽球，黃不時分享如何使用瑜伽球，例如躺在瑜伽球上，將瑜伽球前後移動，訓練身體肌肉。聆訊今續。

【案件編號：HCCC 389/23】