許金山案 同學稱次女知父有外遇 瑜伽導師：事發前許妻仍在討論遊法國

【明報專訊】中大麻醉及深切治療學系時任副教授許金山涉毒殺妻子黃秀芬及次女許儷玲，被控兩項謀殺罪，昨於高院續審。中學同學供稱，許儷玲曾形容父母「徹底瘋狂」，亦一早知悉父親有外遇，遭母家親戚討厭。瑜伽導師則稱，黃秀芬在事發前兩日曾和她討論法國旅遊安排，現感傷心難過。
許次女曾指父母「徹底瘋狂」
揭與情婦外遊 母家討厭許
事主許儷玲（Lily）的中學同學牛永芳表示，從學校活動認識Lily，兩人不時逛街和用膳，慣用facebook交談。牛永芳稱Lily不時分享家事，熱中烹飪和時尚。
根據facebook信息，Lily曾形容父母「batshit crazy」（徹底瘋狂），指父親有一段日子失去聯絡，家人找到機票，始知道父親和情婦遊泰國。此外，Lily談及去英國探母親的家人，發現親戚討厭許金山，「而我是許金山的女兒……即使我改變自己，都不能改變我的DNA」。Lily自言感覺苦澀，牛永芳安慰不是她的錯。
牛永芳供稱，Lily知悉父親有婚外情，認為家庭「一團糟」。事發2015年5月22日為學校假期，牛永芳曾約Lily外出吃漢堡。惟Lily表示要在家做功課，建議接下來周一外出。Lily的時任中學校長Harrison Lesley-Ann則稱，Lily性格文靜，成績不俗。
導師稱許妻常用瑜伽球訓練
另一事主黃秀芬的友人郭文平表示，約於2009年認識黃秀芬，兩人不時聚會和交流蛋糕烘焙技巧。郭取得瑜伽導師資歷後，黃表示有意學瑜伽，遂成為郭的學生。
郭文平透露，原本計劃2015年7月和黃秀芬到法國鄉村旅遊一個月，黃帶上三女和幼子，郭和兩子女同行。黃已預訂機票，更安排好住宿。郭表示，2015年5月20日是兩人最後一堂瑜伽課，黃課後找她討論行程，惟她要外出授課，當場拒絕了黃，「我當時無聽佢（黃）想講咩，然後我永遠冇機會同呢個朋友傾偈」。
控方指許金山以注滿一氧化碳的瑜伽球毒殺妻女。郭文平表示，曾在黃秀芬的寓所見過瑜伽球，黃不時分享如何使用瑜伽球，例如躺在瑜伽球上，將瑜伽球前後移動，訓練身體肌肉。聆訊今續。