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乳癌超越大腸癌 前年新症第二多 2022年新症同跌 專家：或因擴大腸篩查見效

【明報專訊】癌症是香港頭號殺手，醫管局香港癌症資料統計中心最新數據顯示，本港於2022年錄得3.5萬宗癌症新症，較2021年下跌8%，其中肺癌仍然位列最常見癌症首位，乳癌則首度超越大腸癌成為第二位。有專家表示，政府近年逐步擴大大腸癌篩查計劃，不排除數據反映計劃有效防止高危個案演變患癌，惟須觀察多數年和進一步研究確認。

香港癌症資料統計中心表示，本港2022年錄得35,373宗癌症新症，較2021年減少3089宗，但仍多於2020年宗數，而整體數字由1992年起維持平穩上升趨勢。

所有癌症減8% 肺癌續居首

該中心又稱，在詮釋2020至2022年數據時，應考慮新冠疫情對癌症評估及診斷模式帶來的異常影響。

最新數據顯示，2022年5個主要癌症共佔本港所有癌症新症58%，最常見是肺癌，有5707宗（見圖），而乳癌（5208宗）則首度超越大腸癌（5190宗）成為第二位，但其新症宗數則低於2021年。

至於男性和女性最常見5種癌症排名與2021年一樣，肺癌仍是男性最常見癌症，女性則為乳癌。

男肺癌佔多 女乳癌第一

死亡數字方面，本港2022年有14,717人死於癌症，平均每日40人，死亡人數較2021年減少391人。五大致命癌症排名與2021年相同，首3名分別為肺癌、大腸癌和肝癌，共佔所有癌症死亡人數逾半。

每30人一曾患癌 乳癌較普遍

中心表示，本港截至2022年初有約24.2萬人曾於過去20年患癌，即每30人有一人曾患癌，其中曾患乳癌最普遍，有約5.5萬人。

中心表示，過去10年患癌的人口一般對醫療系統造成最大負擔，截至2022年初有約17.7萬人於過去10年間患癌後仍活着，其中77.3%為55歲或以上。

倡當局分析新冠致延診否

港大醫學院臨牀醫學學院外科學系臨牀教授兼香港遺傳性乳癌家族資料庫主席鄺靄慧說，據她了解，醫管局初步評估乳癌新症增加速度較快，而大腸癌篩查計劃近年逐步擴大，從時間點推斷不排除計劃有效防止高危個案演變患癌，惟暫未有確實數據證實，認為須再觀察和研究。

鄺靄慧稱海外有研究顯示新冠疫情令癌症患者延誤確診，本地則無相關研究，未能確定疫情是否導致本港2022年癌症新症數目下跌的主因，認為醫管局可考慮進一步研究和分析，以更了解本地癌症情况。

相關字詞﹕大腸癌 乳癌 醫管局 癌症

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