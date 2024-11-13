首批JN.1新冠疫苗抵港 滿12歲合資格者下周起免費打

世衛和衛生防護中心轄下聯合科學委員會早前建議選用JN.1譜系的新冠疫苗。中心指另外約11萬劑莫德納JN.1變異株疫苗稍後會分批到港，政府亦會因應未來需求，適時向供應商採購。

接種安排方面，政府稱年滿6個月大者可免費接種初始劑次，而高風險優先組別只要距離上次接種或感染新冠逾6個月，即可免費接種加強劑。高風險優先組別包括年滿50歲者（包括住院舍的長者）、18至49歲有長期病患者、年滿6個月大免疫力弱者、孕婦，及醫護人員。

12歲以下 正洽兒童配方安排

6個月大至11歲幼兒及兒童現時可到香港兒童醫院、指定衛生署母嬰健康院或學生健康服務中心及指定私家診所新冠疫苗接種站接種XBB疫苗。政府正與疫苗供應商探討採購JN.1疫苗幼兒及兒童配方的安排。

中心強調流感和新冠活躍程度在冬季有可能較高，同時感染或較大可能出現嚴重併發症和死亡，呼籲高風險群組應盡快接種流感疫苗和新冠疫苗加強劑。