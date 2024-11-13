明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

港聞

港聞二

首批JN.1新冠疫苗抵港 滿12歲合資格者下周起免費打

【明報專訊】現時本港新冠病毒主要流行JN.1及其後代譜系。政府昨宣布首批11萬劑復必泰JN.1變異株mRNA疫苗已運送抵港，下周二（19日）起在新冠疫苗接種計劃下為年滿12歲合資格人士免費接種，替代XBB疫苗，市民可在網上預約。衛生防護中心呼籲長者及長期病患者等高風險市民盡快接種新冠疫苗額外加強劑。

世衛和衛生防護中心轄下聯合科學委員會早前建議選用JN.1譜系的新冠疫苗。中心指另外約11萬劑莫德納JN.1變異株疫苗稍後會分批到港，政府亦會因應未來需求，適時向供應商採購。

接種安排方面，政府稱年滿6個月大者可免費接種初始劑次，而高風險優先組別只要距離上次接種或感染新冠逾6個月，即可免費接種加強劑。高風險優先組別包括年滿50歲者（包括住院舍的長者）、18至49歲有長期病患者、年滿6個月大免疫力弱者、孕婦，及醫護人員。

12歲以下 正洽兒童配方安排

6個月大至11歲幼兒及兒童現時可到香港兒童醫院、指定衛生署母嬰健康院或學生健康服務中心及指定私家診所新冠疫苗接種站接種XBB疫苗。政府正與疫苗供應商探討採購JN.1疫苗幼兒及兒童配方的安排。

中心強調流感和新冠活躍程度在冬季有可能較高，同時感染或較大可能出現嚴重併發症和死亡，呼籲高風險群組應盡快接種流感疫苗和新冠疫苗加強劑。

相關字詞﹕新冠病毒 新冠疫苗 JN.1

上 / 下一篇新聞

商界助發展關鍵有多愛港 李家超舉例參與北都片區
商界助發展關鍵有多愛港 李家超舉例參與北都片區
首訪南美出席APEC 李：晤各領導人推港優勢
首訪南美出席APEC 李：晤各領導人推港優勢
七旬清潔工昂船洲墮海 搶救不治
七旬清潔工昂船洲墮海 搶救不治
廉署製初中公經社教材 代入角色煽不投票犯法
廉署製初中公經社教材 代入角色煽不投票犯法
低空經濟沙盒試點收申請 不設資助 議員憂礙中小企參與 業界料反應佳
低空經濟沙盒試點收申請 不設資助 議員憂礙中小企參與 業界料反應佳
百度申自動車測試 擬明年機場行駛
百度申自動車測試 擬明年機場行駛
九巴申加價6.5%稱審慎 議員促不逾通脹
九巴申加價6.5%稱審慎 議員促不逾通脹
工業意外頻奪命 家屬批罰太輕無意義
工業意外頻奪命 家屬批罰太輕無意義
三屍案控辯就殺兩童動機存分歧 官押後判刑
三屍案控辯就殺兩童動機存分歧 官押後判刑
大埔草叢現人骨
大埔草叢現人骨
科大增聘逾百人才 集中醫學 稱積極籌備課程 全力投入建醫學院
科大增聘逾百人才 集中醫學 稱積極籌備課程 全力投入建醫學院
政府非公務員增 工會憂礙規劃
政府非公務員增 工會憂礙規劃
乳癌超越大腸癌 港第二殺手 2022年新症同跌 專家：或因擴大腸篩查見效
乳癌超越大腸癌 港第二殺手 2022年新症同跌 專家：或因擴大腸篩查見效
許金山案 同學稱次女知父有外遇 瑜伽導師：事發前許妻仍在討論遊法國
許金山案 同學稱次女知父有外遇 瑜伽導師：事發前許妻仍在討論遊法國
消防中移動研通訊科技 改善信號傳送助救援
消防中移動研通訊科技 改善信號傳送助救援
射擊場職員稱花6萬買零件組裝長槍
射擊場職員稱花6萬買零件組裝長槍
小二生食啫喱鯁喉不治 教師急救「冇諗過鯁親」
小二生食啫喱鯁喉不治 教師急救「冇諗過鯁親」
無牌酒駕接載同袍 休班警囚半年
無牌酒駕接載同袍 休班警囚半年
掌記協後遭《華日》解僱 鄭嘉如勞處申索
掌記協後遭《華日》解僱 鄭嘉如勞處申索
男子清晨不明液體擲水泉澳幼園
男子清晨不明液體擲水泉澳幼園
灣區熱搜：福田站設港商服務站 落戶灣區就腳 首駐高鐵站 「出站即享」貿發局支援
灣區熱搜：福田站設港商服務站 落戶灣區就腳 首駐高鐵站 「出站即享」貿發局支援
灣區熱搜：古董名車「入灣」 1000 Miglia明穗起跑
灣區熱搜：古董名車「入灣」 1000 Miglia明穗起跑
【Emily】貼相籲捐助「家徒四壁」戶 「曙光計劃」捱鬧嘆無奈 網民指屋靚有精油 主席盼先了解
【Emily】貼相籲捐助「家徒四壁」戶 「曙光計劃」捱鬧嘆無奈 網民指屋靚有精油 主席盼先了解
【Emily】查電話促銷 揭JPEX涉騙 《明報》消費權益新聞奪兩獎
【Emily】查電話促銷 揭JPEX涉騙 《明報》消費權益新聞奪兩獎
【Emily】立會傾鼠患 張宇人倡食肆「拉閘放貓」
【Emily】立會傾鼠患 張宇人倡食肆「拉閘放貓」
【Emily】政府內部聘倫敦經貿辦EO 未知係咪補袁松彪位
【Emily】政府內部聘倫敦經貿辦EO 未知係咪補袁松彪位
【Emily】利東街亮起蕾絲聖誕燈飾 周末《藍精靈》藝術日
【Emily】利東街亮起蕾絲聖誕燈飾 周末《藍精靈》藝術日