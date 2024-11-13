政府非公務員增 工會憂礙規劃

李方冲：流動高不利工作

根據公務員事務局向立法會公務員及資助機構員工事務委員會提交的文件，截至今年6月30日，政府共聘請10,267名非公務員全職合約僱員，佔整體公務員編制及合約僱員總數的5%；與去年同期聘請9468人相比增加8%，是自2022年起連跌兩年後回升。

服務5年以上者佔三成

按在同一崗位或部門持續服務的年期計算，至今年6月，3377名非公務員合約僱員連續服務5年或以上，佔整體近三分之一，按年增加5.9%；去年7月至今年6月新入職的合約僱員有2940人，同期2140人離職。以政策局及部門劃分，聘請最多合約僱員的部門為香港郵政，共1288人，按年減少6.3%。

李方冲指公共財政面對壓力，部門增加人手時非常謹慎，選擇聘用合約僱員無可厚非。但他認為合約僱員「做一陣就走」，流動性太高影響部門工作，也難作長期規劃。公務員及資助機構員工事務委員會主席梁子穎表示，近年政府多個工務工程項目上馬，故需要增聘合約僱員應付，但他關注不少全職合約僱員長期聘任，倘工作屬長期性質應轉為公務員，以提升團隊士氣及服務質素。

上年度公僕離職人數回落

近年公務員出現退休潮及辭職潮，上年度離職及辭職人數回落。公務員事務局向立法會提交文件顯示辭職率由高位回落，並透過署任、延任已屆退休年齡人員等方式處理，對政府運作無帶來太大影響。局方料退休公務員比率將持續下降，由2024至2029年平均2.9%跌到2034至2039年平均1.5%。