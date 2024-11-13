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港聞二

科大增聘逾百人才 集中醫學 稱積極籌備課程 全力投入建醫學院

【明報專訊】《施政報告》強調「搶人才」，打造香港成為「國際高端人才集聚高地」。科大稱，過去兩年已從10多個國家或地區招攬過百名學者，聚焦多個研究領域，包括生物與轉化醫學、人工智能、微電子等。科大早前表明有意辦第三所醫學院，科大首席副校長郭毅可稱，未來將招聘多100名頂尖人才，當中以醫學人才為「主軸」，現時已積極籌備相關課程，將「投入全力」建立新醫學院。

醫衛局長盧寵茂8月首次表明積極考慮建立第三間醫學院，科大當時表達爭取於2027年開辦4年制「學士後學士醫學課程」。郭毅可昨在記者會表示，科大重視「三個未來」，「未來的人、未來的生活和未來的工作」，其中「未來的人」包括公共衛生和健康，透露科大日後將重點招攬醫學科學及生物醫藥等方面的人才，推進建設醫學院。

近兩年招逾百人 有自英美等地

科大自2022年10月起從內地、加拿大、英國、美國等地增聘逾百名學術人員，涵蓋研究團隊領導、獨角獸企業和公司創始人、頂尖大學或公營機構的學者等。郭可毅稱，100人並不是上限，重點是找「最好的人」，數量和地域沒有限制，希望做到「每天都有人才加入」。

本報昨向科大查詢招攬成本和教員流失率，科大未有回應招聘成本，但稱過去5年新教員入職人數均較離職多，今年全職學術人員數目亦創歷年新高。

韓女學者感日性別差異大

法學者指港聯通國際助科研

科大昨介紹其中幾名新聘請的學者（見表），包括來自韓國的安京珍。安京珍20年前在科大取得土木及環境工程學系博士學位，畢業後主力研究污水處理。她曾在日本東京大學任教，發現當地整所學院只有少於一成的女教授，對比現在科大她所在的學院裏有超過三成女性，她認為女性有更多發言權。她又曾考慮到新加坡任教，但發現當地的工作資訊不透明，例如不知就業前景、升職渠道等。現時安京珍和科大簽訂10年合約，領導科大的水處理與能源先進膜技術研究實驗室。

另一名法籍學者Julien de Troullioud de Lanversin現為科大公共政策學部助理教授，主力研究核子科學。他曾在內地清華大學讀碩士，亦在美國哈佛大學研究。他認為近年中美關係惡化令他難以在兩地開展核安全政策研究，唯有在香港他才能連結兩地。他形容香港是「連結者（connector）」，獨享聯通國際的優勢。他期望日後能在港舉辦更多工作坊和研討會，推動兩國就核安全合作。

另外，恒生大學亦宣布，香港考試及評核局總監-機構服務陳天恩，過檔恒大任副校長（機構發展），明年1月2日起生效。

相關字詞﹕人工智能 醫學院 科大 施政報告 搶人才

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