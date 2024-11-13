廉署製初中公經社教材 代入角色煽不投票犯法

「廉政公署德育資源網」的支援教材，分別設6個單元。除單元一「建立正確價值觀」設教師版工作紙及簡報，其餘單元僅上載教案和學生版工作紙；欲索取整套教材，須填妥學校回條並交回廉署。廉署昨回覆本報查詢稱，學校向廉署提供聯絡資料，有助署方日後與校方跟進優化教材；又稱支援教材為今年8月配合教育局課程推出，並由廉署社區關係處具教育專業資格人員編製，供教師參考及自行決定是否使用。

或涉區選等其他課題 校長憂課時緊

支援教材中，有中一級工作紙，要求學生代入角色，判斷轉載呼籲他人勿投票的帖文的行為將引致什麼後果，提及公開呼籲不投票或投白票違法。翻查資料，廉署在2021年曾拘捕一男一女，煽惑他人在立法會選舉中投白票，被判監兩個月，緩刑18個月。

另有中二級填充題問學生行政長官選舉委員會和立法機關的產生辦法；中三級地圖題要求學生在世界地圖標示「一帶一路」沿線國家。

被問教材內容是否對初中生適合，仁愛堂陳黃淑芳紀念中學助理校長黃中偉稱，難斷言哪個年級才適合教授某社會議題，但指教材有關選舉內容與公民權利有關，學生及早了解無妨，關鍵在教師有否足夠課時教授。他指公經社科課時較緊湊，老師教授增潤課題的空間有限，舉例課室提到「投白票」所涉的法律責任，學生難免會追問何謂區議會，最好先教完區議會課題。