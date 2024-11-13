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首訪南美出席APEC 李：晤各領導人推港優勢

【明報專訊】特首李家超昨晚啟程前往秘魯，代表香港出席在利馬舉行的亞太經合組織（APEC）第31次領導人非正式會議和相關活動，屬李家超上任特首以來首度出訪南美洲。他表示，APEC的成員經濟體是本港重要的貿易伙伴，貿易總額佔本港外貿總值八成，將透過出席活動，以及與各個經濟體領導人舉行雙邊會談，向各界推廣本港優勢。

是次APEC會議以「賦能、包容、增長」為主題，李家超昨出席行政會議前見記者時形容，該主題與政府發展策略息息相關。他又稱，APEC有多個成員經濟體，同時是區域全面經濟伙伴關係協定（RCEP）的成員，會藉這次機會繼續爭取支持，讓香港盡早加入RCEP。

與美推動共贏貿易關係 籲勿政治干擾

另外，被問到特朗普再度當選美國總統，對中美關係及與香港關係的影響，李家超稱，本港與美國貿易關係密切，希望與包括美國在內的各經濟體互相尊重，但同時本港會保持底線思維，保障香港企業的合法權益，希望所有國家均勿以政治干擾本港。

李家超強調，希望與包括美國在內的各個經濟體發展公平和自由的貿易關係，並「在互相尊重的原則下推動互利共贏的貿易關係，但也會有底線思維，保障香港企業的合法權益」。他稱本港會繼續積極與世界各地促進商貿關係和人文交流，希望美國與本港互相尊重，而香港重視法治和自由貿易，希望任何國家都尊重香港特區，勿以政治干擾和影響特區司法、正常商業互動和商貿往來。

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