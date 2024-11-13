商界助發展關鍵有多愛港 李家超舉例參與北都片區

稱當局寫好劇本 需業界參與

全國政協常委唐英年日前表示商界願支持但「條數都要計得掂」。李家超則期望商界從本港整體利益出發，「關鍵在於你有多愛這地，以及認為應該貢獻多少」。

李家超昨日出席行政會議前見記者，被問到工商界應有何實際行動支持本港發展，他說涵蓋多個範疇，舉例北都將推出「片區開發」計劃，容許有興趣的企業或組織更早及靈活參與，整個發展時間長達15至20年，「發展空間遼闊」，相信有很多項目供工商界投入。他又說政府即將公布《香港旅遊業發展藍圖2.0》，當局「搭好台、寫好發展劇本」之餘，同樣需業界積極參與。

李籲心領神會習回信寧波企業家精神

被問到中央及港府就商業行為的公開言論，會否有違本港長久的自由市場原則，李家超稱，企業可做自己的決定，但期望他們從本港整體利益出發，「關鍵在於你有多愛這地方，以及認為應該貢獻多少。那純粹是商業決定？抑或對每天住在一起的人、你的家、你下一代的家展示你的愛」。他說，企業家對每個項目的支持和投入都有取捨，但強調大家要共同建立家園和貢獻，希望工商界「心領神會」國家主席習近平回信祖籍寧波的香港企業家的精神。李又稱，夏寶龍的意思是大家應打造香港成為共同的家，希望商界考慮香港整體利益，以及在家庭發揮作用、貢獻的重要。

指難要求「蝕本做」 學者倡小規模試行

對於如何鼓勵商界參與北都發展，中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量認為有難度，出售住宅物業是主要收益來源，惟目前樓市欠佳，加上開發「片區」平整土地牽涉龐大成本，難要求發展商「蝕本做」。他建議政府招標賣地時更彈性，例如按地產商最終收益計算地價，以及承建社區設施上給予較大空間，避免「不收貨」增加成本；另外首批「片區」應以較小規模試行，測試市場反應。他強調發展商是上市公司，很難強迫參與項目，最壞情况或需政府自行舉債。

本報向多家發展商查詢發展北都意向，恒基地產稱支持北都包括「片區開發」的發展機遇和規劃，助香港加快融入國家發展大方向。恒地稱多年在港投資，大力推動創科發展，響應過渡房屋、社區客廳等民生政策。

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