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灣區熱搜：古董名車「入灣」 1000 Miglia明穗起跑

【明報專訊】有「全球最美賽車」美譽的1000 Miglia拉力賽首度在中國舉行，約50輛經典車和100名車手將於明日從廣州出發，一連4日橫跨廣州、肇慶、江門、佛山，展開一場逾千公里的「浪漫與激情之旅」。

1000 Miglia於1927年在意大利首度舉辦，具97年歷史，發展至今已成為全球汽車文化領域的年度盛事，每年均有來自世界各地的汽車收藏家，以及價值連城、代表汽車工業文化的瑰寶級經典古董車參與，其享有的國際盛譽與地位可媲美F1方程式大獎賽。

97年歷史「最美賽車」 首中國辦

今年1000 Miglia首度登陸中國，授權中華文化促進會經典車文化委員會（FCCC）為中國舉辦該項盛事的獨家機構，並選擇在大灣區內的廣州舉行「1000 Miglia Experience China行千里經典車嘉年華」。嘉年華於上周六（9日）已展開序幕，在天匯廣場連續4日舉行經典名車展，當中包括來自香港珍藏車協會的多輛1949年古董車，以及法拉利、瑪莎拉蒂、勞斯萊斯、保時捷等經典車款。

本次賽事設立六大組別，涵蓋從1927到2004年的古董車及近代經典，包括法拉利、保時捷名車，以及最新的新能源車型，堪稱一部行走的汽車發展史。比賽將於明日至11月17日舉行，6組駕駛經典名車的車手將從廣州出發，從廣州出發，4日內途經肇慶、江門、佛山再折返廣州。

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