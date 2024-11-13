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灣區熱搜：福田站設港商服務站 落戶灣區就腳 首駐高鐵站 「出站即享」貿發局支援

【明報專訊】為落實林鄭月娥、李家超兩任特首在《施政報告》提出的方向，香港貿發局推出GoGBA一站式平台，為香港中小企提供大灣區經貿資訊及支援服務，開拓市場。其中位於深圳福田高鐵站的GoGBA港商服務站，是首個設於高鐵站的駐點。該服務站於10月29日啟用，貿發局中國內地總代表鍾永喜表示，選址高鐵站可讓港商「出站即享」一系列服務。

明報記者 司徒聰穎

試營半年服務逾4000人次

GoGBA港商服務站（福田）由福田區政府、貿發局及廣東省香港商會三方共建，正式啟用前已試營半年。試營期間，服務站已服務港商超過4600人次，並為2000多家港企提供一對一政策、市場及營商諮詢服務，目前不少港企有意在大灣區發展，服務站亦協助8間港企落戶福田；另舉辦58場活動，包括多個港商「走進大灣區」系列考察團、分享會等。

對比其他GoGBA港商服務站，鍾永喜表示最大不同是位置及功能，「此前的服務站主要開在一些行政服務中心之中，只提供前台諮詢功能」；GoGBA港商服務站（福田）則位於高鐵站內，無論是坐高鐵出來或準備坐高鐵都途經，這安排構成新的服務體系，讓港商「出站即享」貿發局的支援。

不止諮詢 5G政務導辦產品展示

除了便利港商，GoGBA港商服務站（福田）的功能也不限於前台諮詢，還提供註冊登記指導、政務辦理、營商顧問、法律會計，以及生活相關支援。除了有專員解答大灣區營商及生活疑難，服務站更首設5G政務導辦，港商可即時網上連線福田區政府的政務服務中心處理內地事宜。鍾形容服務站就像轉換器，協助港商從「香港模式」轉換至「內地模式」，且有些服務可做到即場辦理。

此外，面積424平方米的服務站還設有接待室及會議室，可以為港商做產品展示，以及舉行座談會、研討會。據貿發局10月份訪問約500名大灣區港商的問卷調查顯示，港商在大灣區拓展業務時，對內地法規政策不了解，內地消費市場降級及融資困難是主要障礙，鍾永喜稱，根據調查結果及港商意見，服務站舉行多場政策解讀會。

成商會交流考察團集合點

鍾永喜又笑言，除了前台、諮詢、活動、展示4項功能，因為服務站就腳，也成為港商之間，或商會團體舉行交流考察團時的集合點，「這裏有地方給大家休息，在等候集合時也能趁機會了解我們最新資訊」。

貿發局GoGBA「灣區經貿通」一站式平台於2021年6月正式啟動。除福田區的GoGBA港商服務站外，還在深圳前海、廣州南沙、珠海橫琴、東莞、江門、中山、佛山、惠州、肇慶設立9個服務站，以及在深圳和廣州設香港貿發局大灣區服務中心。另外，GoGBA亦設有網上平台，包括微信小程序及公眾號，讓港商隨時了解第一手資訊。

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